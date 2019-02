Dopofestival Sanremo 2019, gaffe di Anna Foglietta: scivolone in diretta

Gaffe al Dopofestival di Sanremo 2019 di Anna Foglietta: ecco cosa è successo

La gaffe di Anna Foglietta non è passata inosservata. E come avrebbe potuto essere altrimenti? La conduttrice del Dopofestival di Sanremo 2019 ha scritto su una lavagnetta un messaggio con un errore grammaticale. Un orrore, per il popolo di Twitter, che l’ha bersagliata. Quell’apostrofo tra “qual” ed “è” è stato condannato dai più e qualcuno ha tirato in ballo – simpaticamente, eh – anche l’Accademia della Crusca. La frase incriminata è la seguente: “Qual’è il tallone di Achille?”. L’ortografia non è un optional e immediatamente le hanno fatto notare – attraverso un mare di tweet! – che si scrive “qual è”. La Foglietta ha chiesto umilmente scusa. E che non lo farà mai più. Quella lavagnetta ci riserverà altre (brutte) sorprese?

Pioggia di critiche su Anna Foglietta: l’errore grammaticale non passa inosservato

Mentre Rudy Zerbi ha scritto un messaggio speciale per i ragazzi di Amici a Sanremo, Anna Foglietta è stata attaccata per la sua gaffe al Dopofestival 2019. Ecco quali sono i commenti più popolari: “Qualcuno dia ad Anna Foglietta un manuale di ortografia e grammatica italiana”; “La Foglietta provoca l’Accademia della Crusca!”; “Anna Foglietta, il tuo tallone d’Achille è sicuramente la grammatica”. Anche il Dopofestival di Sanremo è sotto gli occhi di tutti e soprattutto dei più critici, sempre pronti a fare battute di spirito. Anna Foglietta non sarà l’unica che verrà presa di mira. Però deve lasciare quella lavagnetta attira-errori!

Prima puntata Sanremo 2019: cosa è successo?

Ci sono state diverse sorprese durante la prima puntata di Sanremo 2019 (come la classifica) e nemmeno le polemiche sono mancate. Che dire, poi, del simpatico siparietto di Patty Pravo e Briga? Non è mancato nulla e la puntata non ha annoiato, anche perché le varie esibizioni dei Big in gara (ben 24 esibizioni!) sono state intervallate da quelle di ospiti grandiosi come Giorgia e Andrea Bocelli.