Rudy Zerbi, dedica speciale cantanti Amici a Sanremo: il messaggio

La dedica speciale di Rudy Zerbi agli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi: le parole dell’insegnante sorprendono

Rudy Zerbi ha fatto una dedica speciale a tutti i cantanti di Amici di Maria De Filippi che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2019. E non ne sono pochi. Magari avete anche dimenticato qualcuno non solo perché è stato protagonista di un’edizione non proprio recente, ma anche perché adesso il suo nome è associato a quello di un altro reality show: Enrico Nigiotti ha sfondato partecipando a X Factor; ha avuto però la sua prima esperienza televisiva ad Amici di Maria De Filippi; nel suo curriculum, anche una partecipazione a Sanremo Giovani. Il messaggio di Rudy è quindi rivolto anche a lui.

Sanremo 2019, Rudy Zerbi fa il tifo per tutti i cantanti di Amici

Durante la prima puntata di Sanremo, Rudy Zerbi ha scritto questo: “In bocca al lupo ai ‘nostri’ Amici!”. E ha pubblicato un collage con le foto degli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi che quest’anno hanno deciso di mettersi in gioco col Festival: Federica Carta, Irama, Mattia Briga, Einar e il già citato Enrico Nigiotti. Una curiosità su quest’ultimo: sapete che ha avuto una relazione con Elena D’Amario? Lei che adesso sta facendo chiacchierare per una foto insieme a Timor Steffens!

Federica Carta sul podio? Il tormentone con Shade funziona, ma anche gli altri “ex Amici” non se la cavano male

Una puntata di Sanremo piena di emozioni e i ragazzi di Amici se la sono cavata alla grande! Sicuramente i loro pezzi verranno suonati alla radio. Soprattutto quello di Federica Carta, che ha calcato il palco dell’Ariston assieme al rapper Shade. Un’accoppiata vincente in partenza.