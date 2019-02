Patty Pravo e Briga, imbarazzo a Sanremo: “Son venuta a fare una passeggiata?”

Sanremo 2019, Patty Pravo e Briga pronti a cantare ma la musica non parte

Imbarazzo a Sanremo 2019 prima dell’esibizione di Patty Pravo e Briga nella prima puntata. I due cantanti, che sono stati ribattezzati la strana coppia di questo Festival della Canzone Italiana, erano pronti a esibirsi ma c’è stato un piccolo imprevisto. Piccolo, ma neanche tanto, visto che in platea è calato un silenzio imbarazzante. Cosa è successo? C’è stato qualche problema con il sistema audio, perché la musica non partiva. Sarà stata colpa del maestro che doveva dirigerli? Questa è stata l’ipotesi di Claudio Bisio, che ha raggiunto i cantanti sul palco per intrattenere il pubblico mentre veniva risolto l’inconveniente. Tuttavia, Patty Pravo e Briga non si sono lasciati prendere dal panico.

Patty Pravo e Briga a Sanremo, cala l’imbarazzo prima della loro esibizione

La coppia di Sanremo 2019 è arrivata sul palco dopo essere stata presentata, ma è stato subito chiaro che qualcosa non andava. Dopo qualche secondo di silenzio totale, si sono riaccese le luci dell’Ariston e Patty Pravo ha ironizzato con il pubblico in sala, dicendo che comunque erano in buona compagnia. Bisio ha raggiunto i due cantanti al centro del palco, intanto anche Briga si è lasciato andare a un commento divertente e tutto sembrava essere stato risolto. Il conduttore è tornato dietro le quinte, la scena è stata lasciata ai due artisti in gara ma niente da fare: la musica anche stavolta non è partita. “Ma son venuta a fare una passeggiata o a cantare?”, ha detto subito Patty Pravo, con uno spirito misto tra ironia e protesta. Dopo poco, comunque, sono iniziate le note di Un po’ come la vita e i due si sono esibiti.

Sanremo, Virginia Raffaele imita Patty Pravo e si scusa

Superato l’imbarazzo iniziale e ascoltata la canzone, la Pravo è stata omaggiata con i fiori di Sanremo da Virginia Raffaele. Il volto femminile della 69esima edizione del Festival si è scusata con la cantante imitandola: “Mi dispiace ci sia stato un piccolo contrattempo”, ha detto. Questa prima serata della kermesse verrà ricordata anche per questo momento di silenzio totale sull’esibizione di Patty Pravo e Briga a Sanremo. I due comunque hanno dimostrato di avere un bel feeling sul palco: quando il pubblico urlava il nome del rapper, la Pravo si è unita al coro “Grande Briga”. D’altronde sul suo compagno d’avventura si era già espressa in modo molto positivo prima del Festival.