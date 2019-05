Domenica Live e Domenica In, ospiti del 5 maggio 2019

Domenica Live e Domenica In, gli ospiti del 5 maggio 2019 nei salotti televisivi di Rai e Mediaset

Altra domenica, altri ospiti. Nel salotto di Domenica In targato Mara Venier, che quest’anno ha riportato agli antichi fasti il pomeriggio festivo di Rai Uno, sono pronti a sbarcare diverse personalità note come anticipato dal sempre informato TvBlog. A far visita a Zia Mara ci sarà Riccardo Fogli con la moglie Karin Trentini. Ricordiamo che i due sono balzati sulla cresta della cronaca rosa durante la partecipazione del cantante a L’Isola dei Famosi. In studio sono annunciati anche il sempreverde Teo Teocoli, la showgirl, cantante e attrice classe 1968 Sabrina Salerno e l’attrice Martina Stella. A completare le visite lo chef Antonino Cannavacciuolo, il musicista Fabrizio Moro e Fabio Canino, giudice di Ballando con le Stelle, programma del servizio pubblico sapientemente condotto da Milly Carlucci.

Domenica Live: arriva la 47enne incita con la fecondazione assistita e la lettera per Serena Rutelli

Per quanto riguarda Domenica Live, sul finale di Pomeriggio 5 di oggi venerdì 3 maggio, Barbara d’Urso ha fatto sapere che le farà visita una donna di 47 anni incinta grazie alla fecondazione assistita. Con ogni probabilità dovrebbe trattarsi di Brigita Boccoli che sta aspettando il secondo figlio da Stefano Orfei. Per la coppia non è stato facile allargare la famiglia: la showgirl è infatti ricorsa alla fecondazione assistita. Un percorso doloroso e non facile. Tuttavia oggi può sorridere. Il bebè è atteso per fine luglio e sarà un maschietto. Sempre a Pomeriggio 5, la conduttrice partenopea ha svelato un’altra anticipazione, stavolta riguardante il Grande Fratello.

Il dubbio di Barbara d’Urso: dirlo o non dirlo a Francesca De André?

La d’Urso ha mostrato una lettera sigillata indirizzata a Serena Rutelli. Tuttavia non ha rivelato il mittente, ma ha precisato che non si tratta della madre biologica. Chi sarà? Se ne parlerà a Domenica Live nella slot dedicata al reality. Altro argomento che sarà quasi certamente affrontato sarà la paparazzata del fidanzato di Francesca De André che è stato sorpreso con una bionda. La d’Urso ha fatto sapere di essere combattuta: dare la notizia a Francesca oppure no? “Nella casa si è avvicinata molto a Gennaro e l’ho sentita dire che l’unica cosa che la trattiene è il suo compagno fuori dalla casa. Non so cosa fare”, ha detto Barbarella in veste amletica.