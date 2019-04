Brigitta Boccoli e Stefano Orfei: un secondo figlio grazie alla fecondazione assistita

Brigitta Boccoli e Stefano Orfei aspettano il secondo figlio dopo Manfredi, che ha dieci anni. Per la coppia non è stato facile allargare la famiglia: la showgirl, designata come erede di Moira Orfei, si è dovuta sottoporre alla fecondazione assistita. Un percorso doloroso e faticoso, con numerosi effetti collaterali. Ma oggi Brigitta, che ha 47 anni, ce l’ha fatta e a fine luglio nascerà un altro maschietto, il cui nome è per il momento top secret. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più la Boccoli – che ha conosciuto il marito nel reality show Reality Circus – ha parlato della sua seconda gravidanza e di come sia stato difficile realizzare il sogno di un altro figlio.

Brigitta Boccoli è incinta del secondo figlio dopo Manfredi

Brigitta Boccoli e Stefano Orfei ci hanno provato per tre volte prima di riuscire ad avere un altro figlio con l’aiuto dela scienza. Per ben due volte l’attecchimento non ha dato i suoi frutti. “La fecondazione assistita è stata faticosa e dolorosa”, ha assicurato Brigitta, che ha dovuto assumere numerosi ormoni in modo da sviluppare nel suo corpo più ovuli possibili da fecondare. Il tutto non senza effetti collaterali: cellulite, pianto facile, tristezza, senso di depressione. “Per fortuna mio marito mi è stato vicino e mi ha sempre sostenuto. Anche lui ha dovuto impegnarsi e lo ha fatto con serenità. A me sono stati espiantati gli ovuli e lui ha dato i suoi spermatozoi. Sono stati uniti in provetta per la fecondazione, poi l’embrione era pronto per il trasferimento nel mio grembo”, ha spiegato la Boccoli.

Brigitta Boccoli svela il probabile nome del secondo figlio

Brigitta Boccoli e Stefano Orfei non hanno ancora scelto il nome del loro secondogenito. In ballo ci sono diversi nomi quali: Brando, Leone, Rocco e Ascanio. La scelta finale verrà fatta con il contributo di Manfredi, che sta mettendo da parte alcuni suoi vecchi giocattoli da regalare al fratellino in arrivo.