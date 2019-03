Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti del 10 marzo 2019

Ospiti Domenica In e Domenica Live: chi ci sarà nelle puntate del 10 marzo 2019

Nuovo appuntamento con gli ospiti di Domenica Live e Domenica In. Oggi vi riveleremo chi ci sarà da Mara Venier e Barbara d’Urso nelle puntate di domenica 10 marzo 2019. Come sempre, la d’Urso ha annunciato i colpi di scena che regalerà al suo pubblico tra due giorni nell’appuntamento con Pomeriggio 5 di oggi, venerdì 8 marzo. Anche oggi abbiamo visto tra le mani di Barbara la busta gialla con dentro il colpo di scena di Domenica Live, infatti la conduttrice la chiama la “busta shock”. Cosa conterrà? Ne ha anticipato solo l’argomento, non i protagonisti. Zia Mara invece ospiterà alcuni protagonisti di Ora o mai più dopo il grande successo della trasmissione condotta da Amadeus.

Domenica In, gli ospiti di Rai 1 del 10 marzo 2019

Partiamo proprio dagli ospiti di Domenica In. Da Ora o mai più arriveranno Jessica Morlacchi e Davide De Marinis, e mica da soli. Con loro ci saranno i due maestri, Red Canzian e Fausto Leali. Ci saranno delle esibizioni di allievi e maestri insieme, ma non solo perché Red e Fausto saranno protagonisti anche di un’intervista con Mara Venier in cui verrà ripercorsa la loro carriera. E ancora in studio ci saranno Walter Veltroni e l’attrice comica Anna Maria Barbera, nota a tutti come Sconsolata. Non finiscono qui gli ospiti di domenica 10 marzo: a Domenica In ci saranno anche le Gemelle Kessler e Paola Barale, che si racconterà in una lunga intervista con la conduttrice.

Ospiti Domenica Live: chi ci sarà nella puntata del 10 marzo 2019

Ospite a Domenica Live il 10 marzo Grecia Colmenares: l’ex naufraga dell’Isola dei famosi parlerà per la prima volta dopo essere stata lasciata dal fidanzato Chando. Grecia non è ancora apparsa in televisione da quando è esploso il gossip su Chando e Manila Gorio, ma domenica lo farà per raccontare la sua verità. Ci sarà anche Paola Caruso e il figlio Michelino, nato pochi giorni fa. Infine, nella busta gialla c’è il nome di una ragazza figlia di un Vip: “Una ragazza giovane che da alcuni anni non riesce più a parlare con il suo papà, che è famosissimo. E quindi lei mi ha chiesto di venire qua per raccontare la sua storia”, ha detto Barbara.