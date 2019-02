Grecia Colmenares, l’ex fidanzato Chando e Manila Gorio stanno insieme davvero

Grecia Colmenares non è più fidanzata: Chando Erik Luna sta con Manila Gorio

Abbiamo conosciuto Grecia Colmenares fidanzata con Chando Erik Luna, ma dopo l’Isola dei famosi qualcosa è cambiato. Anzi, tutto probabilmente. L’attrice aveva presentato la sua dolce metà negli studi di Barbara d’Urso, parlava di lui come un grande amore e pensava di aver trovato il suo principe azzurro. C’erano progetti di vita insieme, sembravano uniti e inseparabili, invece non ci sarà nessun lieto fine. Non per il momento, almeno, visto che Chando Erik Luna e Manila Gorio stanno insieme davvero. Un paio di giorni fa è esploso il gossip su Grecia e Chando, e Manila anche, ma oggi ci sono news che chiariscono tutto.

Chando Erik Luna fidanzato con Manila Gorio: ha lasciato lui Grecia Colmenares?

Chando Erik Luna e Manila Gorio sono fidanzati. Con una fotografia postata su Instagram, Manila ha confermato la relazione nata con l’ex fidanzato di Grecia Colmenares. “Noi, il resto è noia…”, questo ha scritto nella didascalia che accompagna lo scatto in cui bacia il suo nuovo fidanzato. Quello che sembrava essere solo un gossip, e si parlava di tradimento di Chando a Grecia, è dunque una vera relazione. Non possiamo sapere come siano andate le cose, se per esempio Chando e Manila si sono incontrati quando Grecia era all’Isola dei famosi oppure in un altro momento. Se si sono fidanzati quando lei era una naufraga oppure dopo. Ma come avrà reagito Grecia?

Grecia Colmenares è single: è finita con Chando Erik Luna

Sicuramente non bene, da donna innamorata. Possiamo immaginare, dunque, il suo stato d’animo. Anche se tutto dovrà essere ancora rivelato. Scopriremo come sono andate le cose domani a Domenica Live? Come annunciato da Barbara, infatti, si parlerà proprio di Grecia Colmenares nell’appuntamento di domani pomeriggio! Lei sarà presente in studio per raccontare la sua verità? Vi terremo aggiornati!