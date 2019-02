Grecia Colmenares tradita dal fidanzato Chando? Manila Gorio smentisce

Grecia Colmenares è stata tradita dal fidanzato Chando Erik Luna? Esplode il gossip sull’ex naufraga

A distanza di qualche giorno dalla sua eliminazione all’Isola dei famosi, è esploso il gossip su Grecia Colmenares e il fidanzato Chando Erik Luna. Si parla di un presunto tradimento in queste ore, con anche delle foto in allegato di lui insieme a un’altra. La lei in questione è Manila Gorio, ma proprio quest’ultima ha già provveduto a smentire il flirt col fidanzato di Grecia. Facciamo un passo indietro e vediamo cosa è successo. IlGiornale.it ha pubblicato delle foto di Chando e Manila Gorio insieme. Pare si trovassero a Gioia Del Colle, nel barese, e che addirittura Grecia non fosse a conoscenza del fatto che il suo fidanzato si trovasse in Puglia qualche giorno fa. Da ciò che si legge sul sito, l’ex naufraga pare sapesse che lui si trovava in America per lavoro. Effettivamente al momento Chando è a Los Angeles, come si evince dai tag su Instagram.

Grecia Colmenares e il fidanzato Chando, il tradimento c’è stato? La smentita di Manila Gorio

Il modello 29enne – gli anni di differenza con Grecia sono 27 – è stato pizzicato insieme a Manila, seduti al tavolo di un ristorante e poi in macchina insieme. Negli scatti, a onor del vero, i due sembrano conoscersi abbastanza da avere una certa confidenza. Non vogliamo parlare di atteggiamenti affettuosi, ma è facile pensarlo. I due, però, potrebbero essere soltanto amici, anche perché a distanza di poche ore, mentre il gossip ha già fatto il giro della rete e dei social network, proprio Manila Gorio è intervenuta sull’argomento. La smentita è arrivata tramite Instagram, dove qualche utente ha repostato la notizia in alcune storie taggando proprio i diretti interessati. Manila ha condiviso tra le sue stories un paio di storie in cui è stata taggata. Sulla prima, insieme allo stamp della news, c’era scritto “Ma cos’è questa storia?”, e lei ha commentato aggiungendo “Vorrei saperlo anch’io”. Sulla seconda, invece ha messo dei grossi punti interrogativi rossi.

Grecia Colmenares e Chando fidanzati, le ultime news

Grecia è molto contenta della sua relazione con Chando, solo qualche settimana parlava di lui come l’uomo della sua vita: “Lui è un ragazzo dolce, premuroso, semplice e riservato. È pieno di attenzione nei miei confronti, posso dire ad alta voce di aver incontrato il mio principe azzurro”. I due sognano di vivere in Italia inoltre, per cui c’è da sperare che riescano a chiarire questa faccenda delle foto e del presunto tradimento di lui. Tra le righe Manila pare abbia smentito a tutti gli effetti il tradimento di Chando a Grecia Colmenares, soprattutto con lei. Ma l’ex naufraga come reagirà alle foto? Perché quelle, comunque, restano. Al momento non ci sono state dichiarazioni da parte della coppia, ma non mancheremo di tenervi aggiornati!