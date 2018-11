Grecia Colmenares e il fidanzato vogliono venire a vivere in Italia

L’attrice di telenovelas Grecia Colmenares vuole venire a vivere in Italia col fidanzato

Dopo aver fatto sognare i telespettatori italiani con le sue appassionanti telenovelas, Grecia Colmenares vuole venire a vivere in Italia. L’attrice ha condiviso il suo desiderio in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. La venezuelana, dopo l’ospitata a Domenica Live e il raduno a Napoli con i fan, si è già messa all’opera per trovare lavoro nel nostro paese. Qualcuno sussurra di una partecipazione all’Isola dei Famosi ma non è l’unico progetto in ballo. “Sto valutando alcune proposte e incontrando tante persone. Sogno di fare Ballando con le Stelle e Un posto al sole. Il mio sogno? Vorrei vivere a Napoli, a due passi dal mare”, ha confidato la Colmenares. E insieme a lei potrebbe arrivare pure il compagno, il modello e attore Chando Erik Luna. “Io vivo in Venzuela, lui in Svizzera, quindi viaggia tanto. Cerchiamo di vederci il più possibile per accorciare le distanze ma è dura. Per questo vogliamo andare a convivere e pensiamo che il posto giusto sia proprio l’Italia”, ha ammesso la star di Topazio, Manuela e tante altre serie sud americane.

La differenza d’età tra Grecia Colmenares e il fidanzato Chando Erik Luna

La storia d’amore tra Grecia Colmenares e Chando Erik Luna ha fatto scalpore per la differenza d’età: lei 55 anni, mamma di un figlio di 26 anni, lui 29 anni. I due si sono conosciuti un anno e mezzo fa a Caracas grazie ad un amico in comune e da allora non si sono più lasciati. “È stato un colpo di fulmine. Mi ha conquistata con la sua dolcezza. Lui mi fa sentire la sua regina, la donna che ha sempre cercato. L’età non ci divide, ci compensiamo e non litighiamo mai”, ha assicurato Grecia. E il figlio Gianfranco non ha alcun problema a vedere la madre accanto ad un coetaneo. “Lui è felice di vedermi serena e sorridente”, ha puntualizzato la Colmenares.

Grecia Colmenares e Chando Erik Luna: presto un lavoro insieme?

La coppia potrebbe presto lavorare insieme, anche se qualche proposta è stata rifiutata in passato. “Io e Chando aspettiamo di fare la cosa giusta insieme”, ha chiarito la Colmenares.