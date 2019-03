Grecia Colmenares, fidanzato Chando a Domenica Live: “L’ho lasciata”

Domenica Live, Chando da Barbara d’Urso: nuove dichiarazioni su Grecia Colmenares e il presunto tradimento

Grecia Colmenares è stata lasciata dal giovanissimo fidanzato Chando. L’uomo è stato ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live. Ancora una volta, il diretto interessato ha chiarito la sua posizione nei confronti di Manila. Quest’ultima ha confermato alla telecamere di Canale 5 di avere una relazione con l’argentino. Lui, invece, non fa altro che smentirla e affermare di avere con la Gorio un solo rapporto di amicizia. Oggi, il giovane ha negato nuovamente il tradimento ai danni dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, rivelando però di averla comunque lasciata. Il ragazzo ha dichiarato di avere interrotto la relazione con la biondissima Colmenares a causa del suo carattere, definendola appunto una persona molto difficile.

Grecia Colmenares lasciata da Chando dopo l’Isola: nuove rivelazioni di Manila Gorio

Grecia e Chando non si sentono da circa dieci giorni. Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, la Colmenares è tornata single. E mentre lui smentisce categoricamente la storia, Manila Gorio continua ad affermare di aver avuto dei rapporti con il giovane uomo e fa un appello all’attrice: “Grecia so che sei ferita, ma quando le donne si incontrano riescono a superare le cose.” A quanto pare, la terza incomodo vorrebbe poter avere un definitivo faccia a faccia con l’ex naufraga. E se lei ripete fermamente di avere avuto una relazione affettiva con Chando e di aver ricevuto da lui un regalo molto importante, l’interessato parla di amicizia. “Come ho detto, lei per me è solo un’amica. Questo forse c’è solo nella sua testa. Io le ho fatto un regalo, ma non è un anello. I messaggi sono miei, non lo nego. Ma quello è il mio modo di parlare. Sono un uomo molto aperto, per me quella è solo amicizia. Lo faccio anche con altre persone, non solo con lei.”

Chando ha lasciato Grecia Colmenares: le dichiarazioni a Domenica Live

Insomma, se Manila Gorio continua a dire che Chando ha tradito la Colmenares con lei, l’uomo nega tutto. Intanto, l’argentino chiarisce di aver lasciato la sua donna per incompatibilità e non assolutamente a causa della Gorio. E a chi lo accusa di non avere il coraggio di confermare i rapporto avuti con Manila, lui risponde: “Io non mi vergogno perché lei è una ragazza trans.”