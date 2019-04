Domenica Live e Domenica In, ospiti del 28 aprile 2019

Ospiti Domenica Live e Domenica In: chi saranno?

Domenica Live e Domenica In punteranno su ospiti che stanno facendo tanto chiacchierare nell’ultimo periodo. Mara Venier, per esempio, intervisterà Ambra Angiolini; Barbara d’Urso, invece, Guendalina Tavassi, che ha avuto uno scontro a distanza con Cristian Imparato, l’ex idolo di Io Canto. Due trasmissioni che riescono sempre a registrare degli ottimi ascolti: merito delle due navigate conduttrici e degli ospiti mai scelti a caso. La d’Urso, dalla sua, ha anche gli ultimi gossip che orbitano attorno al Grande Fratello 2019: la gente è sempre più interessata a quello che sta succedendo nella casa e lo share dell’ultima puntata non ha assolutamente deluso le aspettative. Barbara ha avuto la meglio sulla prima puntata di The Voice.

Nomi ospiti Domenica Live: confessione Guendalina Tavassi e prima intervista a Francesco Facchinetti

Barbara d’Urso, durante la parte finale di Pomeriggio 5 (avete sentito cosa ha detto Follettina Creation?), ha parlato degli ospiti del 28 aprile 2019: ci sarà, come già accennato, Guendalina Tavassi e il suo parrucchiere, il quale avrebbe avuto una liaison con Cristian Imparato; presente all’appello Ambra Lombardo, l’ultima eliminata del Gf 16, che potrebbe fare qualche importante confessione su Kikò Nalli (dopo le parole sorprendenti della sorella). La d’Urso intervisterà per la prima volta Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Helena Faissol.

Domenica Live 28 aprile, la lettera top-secret su Serena Rutelli

Barbara d’Urso sa bene come tenere sulle spine i telespettatori. Ha parlato di una lettera top-secret su Serena Rutelli, la figlia della Palombelli: “Questa è una lettera che mi è arrivata. Non posso dirvi di cosa si tratta. Ve ne parlerò a Domenica Live. Ha a che fare con Serena del Grande Fratello. Domenica vi spiegherò. Questa è una cosa molto importante e delicata”. C’entrerà qualcosa il suo fidanzato?

Ospiti Domenica In 28 aprile 2019

Chi sono gli ospiti di Domenica In, invece? Mara Venier avrà nel suo programma Ambra Angiolini, Rita Dalla Chiesa e Giancarlo Giannini, come ci fa sapere il sito TvBlog. Verrà dedicata una parte anche a Ballando con le stelle: saranno presenti nel programma Milena Vukotic, l’ex calciatore Osvaldo e l’attore Cesare Bocci.