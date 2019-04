Follettina Creation a Pomeriggio 5, marito e figli: “Stufa delle critiche”

Follettina Creation ospite a Pomeriggio 5: l’intervista alla youtuber

In esclusiva (!) Barbara d’Urso ha avuto Follettina Creation come ospite di Pomeriggio 5. La youtuber del momento ha raccontato qualcosa in più di sé, divertendo tutti con la sua simpatia. Non ha bisogno di recitare perché Folettina piace così com’è. Ha spiegato che si ama con o senza baffi, con i suoi capelli, senza trucco… ha fatto qualche cambiamento (curando il suo aspetto estetico) solo perché in tanti la criticavano. Ha fatto bene o ha fatto male? Maria Grazia Catalano non si pone questa domanda e continua a realizzare video su YouTube che riescono a raggiungere – e a superare – il milione di visualizzazioni.

Chi è Follettina Creation? La presentazione

Ospite di Pomeriggio 5, si è presentata brevemente così (anche perché non ha bisogno di chissà quale presentazione!): “Io sono Maria Grazia Catalano, in arte Follettina Creation. Non so come ho fatto 2 milioni di visualizzazioni. Ho caricato il primo video dopo aver visto i video degli youtuber che mi piacevano. E da lì è partito tutto”.

Follettina Creation figli e marito

Dopo aver scoperto tutto quello che è successo davvero a Jessica Mazzoli del Gf, Barbara d’Urso è poi passata a Follettina Creation, che ha parlato del suo desiderio di maternità e di suo marito: “Mio marito Gianfranco è bello, sono sposata con lui da cinque anni, ormai. Non è lo stesso genere di Costantino Vitagliano. Ma ha anche un’altra età: lui ha 62 anni. Non gli piace mostrarsi. Vorrei avere dei figli”.

Pomeriggio 5, Follettina contro gli heater

Follettina viene continuamente bersagliata (per il suo look, per la sua passione per le bambole e non solo) e ha spiegato qual è la linea che sta seguendo per combattere gli heater: “Gli ignoro… Poi mi ero stufata delle critiche e ho detto: ‘Dai, accontentiamoli’. Ora lavo i capelli ogni due giorni. Non mi sono rifatta nulla. Ogni tanto mi trucco”.

Follettina Creation ritorna a Pomeriggio 5: la attende la SPA!

Vedremo molto presto Follettina Creation in una SPA: Barbara d’Urso l’ha invitata nuovamente a Pomeriggio 5 per mostrare a tutti i trattamenti e le coccole che riceverà. Potremmo anche vedere dei video sulla biodanza: “Questa è un’arte con cui insegnano ad amare sé stessi. L’insegnante mette una musica e spiega un argomento, noi dobbiamo tirare fuori tutte le nostre emozioni”. In che altri modi ci sorprenderà?