Domenica Live anticipazioni, video Gennaro e Lory Del Santo: “Esclusiva!”

Gennaro Lillio e Lory Del Santo, video in esclusiva a Domenica Live: le anticipazioni di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha parlato delle anticipazioni di Domenica Live. Ne vedremo sicuramente delle belle, visto che vi sarà dedicato uno spazio intero per il Grande Fratello 2019, il reality che conduce proprio lei. E di gossip, dal Gf 16, ne saltano fuori a bizzeffe! E qualcuno riguarda anche Gennaro Lillio, l’ex fidanzato di Lory Del Santo. I due hanno avuto una relazione che è durata pochi mesi, ma sono riusciti comunque a far parlare molto di loro: abbiamo infatti potuto conoscere Gennaro grazie al suo fidanzamento con la Del Santo, adesso felicemente impegnata con Marco Cucolo, un altro ragazzo molto più giovane di lei. Non sappiamo precisamente se Gennaro e Lory si parlano ancora, ma è certo che, nella prossima puntata di Domenica Live, scopriremo tutto sui due!

Anticipazioni Domenica Live: video Lory Del Santo e Gennaro Lillio

Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda, Barbara d’Urso ha dato delle anticipazioni che riguardano Lory Del Santo e Gennaro Lilio: “Lui ha avuto una relazione con Lory. Qui ho un video in esclusiva… un video super shock!”. Non sappiamo cosa contenga quel video, ma è certo che farà chiacchierare parecchio. Gennaro ha qualcosa da nascondere? All’interno della Casa del Grande Fratello pare sereno e ha il cuore aperto a un nuovo amore: Mila fa proprio al caso suo? La ragazza deve però prima separarsi definitivamente dal ricordo di Alex Belli: continua a fare delle confessioni sorprendenti sulla sua precedente relazione!

Domenica Live, ospiti e curiosità Grande Fratello

Lory Del Santo sarà una degli ospiti di Domenica Live: scopriremo cosa contiene davvero quel video su Gennaro Lillio. E di questo se ne parlerà, poco ma sicuro, durante la seconda puntata del Gf 2019. Che dire poi delle insinuazioni di Cristian Imparato su Michael Terlizzi? Crede sia gay e, a Pomeriggio 5, è emerso che Roger Garth conoscerebbe tutta la verità.