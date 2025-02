Domenica In: Elodie piccata con la stampa, imbarazzo con Lucio Corsi

La puntata di Domenica In di oggi è stata completamente dedicata alla 75esima edizione del Festival di Sanremo conclusasi ieri sera. Ospiti della padrona di casa Mara Venier sono stati i 29 protagonisti della kermesse sanremese. Tra questi c’è stata anche Elodie, che ha portato al festival la sua canzone “Dimenticarsi alle sette”. Durante la sua intervista con i giornalisti, la cantante ha avuto una discussione abbastanza accesa con Davide Maggio. Poco dopo è stato il turno di Lucio Corsi e non sono mancati alcuni momenti d’imbarazzo durante la sua ospitata.

L’intervista di Elodie a Domenica In: la discussione con Davide Maggio

Come ogni domenica, anche questa settimana è andata in onda su Rai 1 una puntata di Domenica In, questa volta dedicata allo Speciale Sanremo. Mara Venier, affiancata da un nutrito parterre di critici musicali, esperti del settore e vip, ha accolto in studio i 29 cantanti in gara in questa 75esima edizione del festival. Elodie è stata la terza artista in scaletta, subito dopo Fedez. La cantante si è ritrovata al centro dell’attenzione nelle ultime ore per un gossip relativo all’abito che indossava ieri sera, che qualcuno le avrebbe strappato per sbaglio nel backstage prima della sua esibizione.

Davide Maggio le ha quindi chiesto qualche informazione in più a riguardo, scatenando la reazione piccata della cantante. Questa ha difatti sottolineato come la storia del vestito fosse stata inventata dai giornalisti.

Queste le sue parole precise:

No, quelle sono ca**ate che scrivete voi come al solito.

Ha poi aggiunto che non è una persona che se la prende per un vestito strappato, sottolineando come il suo stato d’animo sul palco ed il pianto in backstage fossero stati dovuti esclusivamente ad un suo momento di emotività. Il giornalista non ha tuttavia mollato la presa, invitando l’artista ad ascoltare e chiedendole nuovamente chi le avesse strappato l’abito. Da lì è scattato un botta e risposta abbastanza acceso tra i due, che ha portato Mara Venier ad intervenire. A quel punto Maggio ha risposto alla conduttrice che in caso poteva anche andarsene. Alla fine la situazione è rientrata e l’intervista è proseguita senza intoppi.

Elodie ha anche preso le difese di Giorgia, sottolineando come il suo sesto posto fosse stato ingiusto e come tra i primi cinque non fosse arrivata neppure una donna.

Imbarazzo con Lucio Corsi

Poco dopo Elodie è arrivato il turno di Lucio Corsi, secondo classificato con la sua “Volevo essere un duro”. Il cantautore ha chiamato con sé sul palco sia il suo chitarrista Tommaso che il fotografo Francis Delacroix, a cui ha dedicato anche un brano del suo nuovo album. Proprio in merito Mara Venier si è abbandonata ad una gaffe. La conduttrice, difatti, ha chiesto se fosse un fotografo vero! Successivamente, nello scattare il consueto selfie con i tre, Mara ha chiesto a Lucio come si chiamasse su Instagram. A quel punto il cantautore la ha risposto con il proprio nome e cognome.