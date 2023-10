Domenica In, Cattelan fatto nero: Venier sta con Corona e Belen

Alessandro Cattelan non starà certo facendo i salti di gioia. A Domenica In, Fabrizio Corona ha parlato di lui, pur senza fare esplicitamente il nome (ma più che certo che il bersaglio sia stato proprio l’ex conduttore di Sky), sbertucciandolo e lanciando tuonate dense di sarcasmo. Fin qui nulla di particolarmente strano visto che è noto che l’ex re dei paparazzi non straveda per il presentatore. Alquanto bizzarro invece che la padrona di casa Mara Venier non abbia difeso o, per lo meno, non abbia preso le distanze da quanto detto dall’ospite. Non lo ha interrotto, anzi è intervenuta nel dibattito senza pronunciare una singola parola a favore del collega Rai (Cattelan conduce in seconda serata su Rai Due “Stasera c’è Cattelan”).

Ma si faccia un passo indietro. Belen Rodriguez, secondo quanto spiegato di recente da Cattelan, aveva detto sì a un’ospitata nel suo show. Di punto in bianco si sarebbe poi tirata indietro. Il conduttore ha ironizzato con punte di velenosità sul dietrofront della modella, che in questo momento sta passando un momento delicato a livello personale per via della fine del matrimonio con Stefano De Martino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

“Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Avrebbe bisogno di un aiuto ora. Ma non entriamo nelle sue cose”, ha spiegato Corona a Domenica In. “Sai che doveva venire qui proprio oggi. Le voglio bene, so anche io chi è in profondità”, ha detto Venier. Ha ripreso il discorso l’ex re dei paparazzi: “Quella cosa per cui l’ho difesa… avevo ragione”. Il riferimento è al caso Cattelan. “Sì, hai fatto bene”, ha sottolineato ‘Zia Mara’, di fatto schierandosi contro il comportamento avuto dal collega Rai nei confronti di Belen.

“Anche la Ferilli l’ha difesa”, ha aggiunto Corona. Venier ha tentato una giustificazione di Cattelan: “Evidentemente chi l’ha fatto (cioè Cattelan, ndr) non sapeva che stava male Belen”. Corona ha questo punto ha spinto sull’acceleratore: “Ma lui è radical (sarcastico e ironico, ndr), lui è il numero uno. Per lui tu sei popolare perché non vai agli eventini”. La padrona di casa di Domenica In non ha detto alcunché, lasciando che l’ospite dicesse tutto senza freni, facendolo ‘nero’. A Cattelan staranno fischiando le orecchie.