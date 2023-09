Anche Sabrina Ferilli sta con Belen: Cattelan smontato

Sabrina Ferilli prende pubblicamente le difese di Belen Rodriguez, dopo aver scoperto quanto dichiarato da Alessandro Cattelan nelle scorse ore. Ieri il conduttore è andato in onda nella seconda serata di Rai 2 con la prima puntata di Stasera c’è Cattelan. Aveva deciso di avere tra i suoi primi ospiti proprio Belen. Quest’ultima pare che inizialmente si sia mostrata entusiasta per questa proposta, ma poi sarebbe sparita nel nulla.

Lo stesso Cattelan ha deciso di parlare della questione, svelandone i retroscena, nei giorni scorsi. Il conduttore ha, inoltre, precisato che la Rodriguez non sta bene. Ma non si è fermato qui. Dopo aver dato tali spiegazioni, ha scelto di iniziare la prima puntata di questa edizione di Stasera c’è Cattelan parlando proprio di Belen e del suo forfait. Il conduttore si è lasciato andare a un monologo ironico, con battute che a detta di molti avrebbe potuto evitare di fare.

Infatti, ha ironizzato sul problema di salute che la Rodriguez starebbe affrontando in questi giorni. Il primo a schierarsi dalla parte della conduttrice argentina è stato Fabrizio Corona. Dopo aver rilasciato un’intervista scottante nel salotto di Belve, l’ex re dei paparazzi si è scagliato contro il conduttore, prendendo le difese della sua ex fidanzata, che in questo periodo non sta bene.

Ed ecco che, a seguire, anche Sabrina Ferilli non riesce a restarsene in silenzio. La nota attrice, che ha condiviso lo studio di Tu Sì Que Vales per tante edizioni con Belen, non se l’è sentita di restare in silenzio e ha mostrato solidarietà femminile nei suoi confronti. Scendendo nel dettaglio, Sabrina condivide la notizia che parla del monologo di Cattelan nella prima puntata della nuova edizione del suo programma su Rai 2.

Commenta il discorso fatto dal conduttore così: “Che signore!”. Un chiaro commento, molto breve ed elegante. L’attrice non ha bisogno di lasciarsi andare a lunghe dichiarazioni per difendere Belen, bastano queste due parole per far capire tutto. Così la Ferilli smonta Cattelan in modo semplice e anche efficace.

In effetti, molti sono d’accordo con Sabrina, ritenendo che il conduttore per eleganza avrebbe dovuto evitare di ironizzare sullo stato di salute della Rodriguez. Intanto, da parte della conduttrice argentina non arriva alcuna replica. Probabile che darà la sua versione dei fatti sul suo forfait attraverso Domenica In, dove pare che si lascerà intervistare da Mara Venier in una delle prossime puntate.