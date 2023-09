Corona, furia su Cattelan: “Sì Belen non sta bene, ma giù le mani”

Fabrizio Corona si scaglia contro Alessandro Cattelan, che nel suo programma aveva organizzato l’ospitata di Belen Rodriguez, la quale gli ha dato decisamente buca. Martedì 26 settembre, Rai 2 ha lanciato le nuove edizioni di Belve in prima serata e di Stasera Cattelan in seconda serata. Nel salotto di Francesca Fagnani è approdato Corona, che ha fatto il suo ritorno in TV con una nuova e scottante intervista che ha generato non pochi malumori.

Inizialmente ha replicato alle sue dichiarazioni Nina Moric. Dopo di che, questa mattina, si è ribellato Giacomo Urtis. Ma ora Fabrizio è impegnato a festeggiare i dati degli ascolti televisivi che Belve ha ottenuto con la sua intervista, con quella di Arisa e quella di Stefano De Martino. E mentre commenta questo con felicità, lancia il suo attacco contro Cattelan. Quest’ultimo è andato in onda con il suo programma su Rai 2, subito dopo il talk show della Fagnani, e ha dato inizio alla puntata parlando del forfait di Belen Rodriguez.

Il giovane conduttore aveva già spiegato cos’è accaduto con la collega argentina. Ma ecco che ha deciso di tornare a parlare della questione con un divertente monologo a inizio puntata. Cattelan ha ribadito che Belen ha fatto dietrofront in quanto non sta molto bene, facendo però qualche battuta di troppo, che non è particolarmente piaciuta all’ex re dei paparazzi. Infatti, ecco che prontamente in queste ore Corona passa all’attacco:

“Cattelan al posto di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato”

Fabrizio condivide tale affermazione insieme all’immagine che ritrae il successo ottenuto da Belve, che ha dato una spinta in più a Stasera c’è Cattelan, in onda subito dopo. Intanto, da parte della Rodriguez non arriva alcuna replica. La conduttrice argentina potrebbe decidere di replicare nello studio di Domenica In, dove pare sarà ospite prossimamente.

Su Instagram, in queste ore, Belen ha condiviso solo una canzone: Un Día Más di ChiChi Peralta e Jandy Feliz. Molti sono convinti che questa sia la sua reazione all’intervista che Stefano De Martino ha rilasciato nel salotto di Francesca Fagnani. Questa la traduzione del ritornello del brano:

“Sono sveglio solo per te \ solo per te \ smettila ora, smettila ora \ sono stato sveglio tutta la notte ad aspettare che tu passassi \ perché non ci riesco \ non posso sopportare un altro giorno, non uno di più \ con questo calice che si aggrappa alla nostalgia \ e ora basta fingere che non mi interessi”

La sua è una replica? C’è sempre qualche dubbio quando si tratta di Belen, che preferisce lanciare velate frecciatine. Nel frattempo, c’è preoccupazione per la sua salute. Non si sa effettivamente quale sia il problema che l’ha portata a rifiutare l’invito di Cattelan nella sua trasmissione, in quanto lei stessa ha ancora una volta lasciato tutti nel dubbio.