Stefano De Martino, “hai tradito Belen?” Risposta lapidaria a Belve

Belen Rodiguez è stata tradita? Stefano De Martino smentisce in modo lapidario tale ricostruzione. A “Belve“, il conduttore ha risposto alla domanda diretta sul tema posta dalla giornalista Francesca Fagnani, assicurando che il suo matrimonio non è finito per una questione di corna. Rispedite alla mittente dunque le insinuazioni fatte di recente. La modella argentina infatti, in diverse occasioni, dopo il crac sentimentale con l’ex marito, ha lasciato intendere di essere stata tradita, postando sui social scatti di corna. Da quando la relazione con la showgirl è giunta al capolinea, è la prima volta che il presentatore campano rilascia dichiarazioni sulla vicenda.

Stefano De Martino: “Mai avuto amanti”

“Il mio matrimonio non è finito per un tradimento”, ha sottolineato l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi, parlando con Francesca Fagnani (l’intervista andrà in onda in prima serata il 26 settembre su Rai Due). E quando la giornalista lo ha incalzato ricordandogli che Belen in svariati frangenti ha palesemente fatto credere di avere le corna, ha aggiunto:

“Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti (…) Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Non ho mai capito gli uomini che c’hanno le amanti. Deve essere una fatica immane“.

“Se mi chiamano per Sanremo non sarei capace a dire di no”

Spazio poi alla sua vita professionale che ha subito una vertiginosa accelerata negli ultimi tempi. De Martino è diventato uno dei volti di punta di Rai Due, dopo anni trascorsi da protagonista del gossip. Ha trovato la sua strada, studia parecchio, ha doti non indifferenti e i risultati si vedono. Quali sono gli obbiettivi futuri? “Con l’età mi piacerebbe spostarmi su altri generi, anche se adesso l’intrattenimento mi diverte molto”.

Fagnani non ha mancato di chiedergli se pensa mai al Festival di Sanremo: “È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco”.

Infine la chiacchierata è virata sulla sua infanzia, trascorsa a Napoli: “Vivevo in un quartiere ruspante: nel palazzo non c’era il portone, a terra c’erano le siringhe. Ma è più facile farcela partendo in salita: il disagio è la condizione migliore per far sì che accada qualcosa di meglio”.

Quando parlerà Belen?

Al momento la Rodriguez non ha ancora detto una sola parola alla stampa. Avrebbe dovuto essere ospite della prima puntata di “Stasera c’è Cattelan”, ma all’ultimo ha deciso di non presentarsi. A confermarlo è stato lo stesso Alessandro Cattelan che ha spiegato che la showgirl ha prima detto di sì, ma che poi si è resa irreperibile. Il conduttore ha aggiunto che questo è un periodo non facilissimo per la modella.

Alcune indiscrezioni sostengono che sia in trattativa con Domenica In. Potrebbe quindi raccontare la sua verità all’amica Mara Venier con la quale è in ottimi rapporti.