Belen, parla Cattelan: “Come Lukaku”, poi retroscena sulla salute

Alessandro Cattelan ha rotto il silenzio sul forfait di Belen Rodriguez. La notizia continua a far parlare e lo stesso conduttore ha deciso di svelare cos’è davvero accaduto, parlando anche della salute della collega argentina. Facendo il punto della situazione, in questi giorni girava l’indiscrezione che vedeva Belen fare dietrofront dopo aver accettato di partecipare come ospite alla prima puntata della nuova edizione di Stasera c’è Cattelan su Rai 2.

Pare che la Rodriguez, protagonista del gossip con l’imprenditore Elio e l’ex Stefano De Martino, sia improvvisamente sparita nel nulla. Ospite nel programma La volta buona di Caterina Balivo, Cattelan ha confermato questa indiscrezione, svelando ulteriori dettagli. Stando a ciò che ha raccontato il conduttore, tutto era pronto per intervistare Belen a Stasera c’è Cattelan. I due, addirittura, si erano messi d’accordo su un’esibizione da fare in diretta. Ma ecco che la conduttrice, da poco fuori da Mediaset, è scomparsa:

“Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d’accordo, ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: ‘Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo…’ E poi non ha più risposto al telefono… Ha fatto come Lukaku”

Cattelan ha paragonato Belen al calciatore Romelu Lukaku, il quale questa estate è stato al centro della scena durante il calciomercato, portando avanti a lungo trattative e mostrandosi indeciso. Le indiscrezioni parlano di un Lukaku che spariva durante i momenti più cruciali con Inter e Juve. Fatto questo paragone, il conduttore di Rai 2 ha svelato un retroscena riguardante la salute della Rodriguez.

Pare che Belen, la quale sarebbe prossima a prendere parte a una puntata di Domenica In, non stia bene. Cattelan ha lanciato il retroscena, ma non ne ha svelato i dettagli. Infatti, non è entrato nello specifico quando ha dichiarato: “Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi…”. Nella giornata di oggi, la conduttrice argentina non si è fatta sentire sui social network.

Intanto, Cattelan ha assicurato che l’assenza improvvisa della Rodriguez non ha creato problemi nel suo programma. Nel salotto di Caterina Balivo su Rai 2, il conduttore ha garantito che la prima puntata di questa nuova edizione sarà comunque ricca di volti noti. Per tale motivo, si è deciso di non fare delle sostituzioni. “Avevamo già una scaletta bella piena”, ha precisato. Ad esempio, saranno presenti Annalisa, Tedua e Cecilia Sala.