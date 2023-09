Stefano De Martino, Belen lontano ricordo: con Martina fa sul serio

È ormai chiaro come Belen Rodriguez e Stefano De Martino, archiviata la loro storia d’amore, abbiano voltato pagina e siano andati avanti. Mentre la showgirl argentina ha intrapreso una relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni, il conduttore televisivo, e nuova voce narrante de Il Collegio, è stato recentemente al centro di indiscrezioni e pare possa avere una nuova fiamma.

Stefano De Martino, nuova fiamma: Belen dimenticata

Stando a quanto trapelato nei giorni scorsi, la ragazza in questione si chiama Martina e potrebbe essere la nuova fidanzata di Stefano De Martino. Diva e Donna, infatti, li ha recentemente paparazzati insieme mentre andavano su un veicolo a due ruote e ha riportato come il ballerino pare abbia ritrovato il sorriso in questa nuova presunta storia. Il settimanale ha spiegato anche che la possibile nuova fiamma del conduttore avrebbe 26 anni e, come già si era vociferato, non lavorerebbe nel mondo dello spettacolo.

Stefano e Martina erano già stati paparazzati nei giorni scorsi. I due, in questa occasione, avevano camminato per le vie di Milano. Pare poi che abbiano cenato insieme e passato la notte a casa di De Martino. Nonostante l’assenza di atteggiamenti intimi, si vocifera già, come detto, che Martina possa essere la nuova fidanzata del conduttore televisivo. Ulteriori indiscrezioni avevano poi riportato come Martina sarebbe di origini pescaresi, ma vivrebbe a Milano da diversi anni. La presunta nuova fiamma di De Martino, inoltre, avrebbe frequentato, in precedenza, un noto personaggio di nome Andrea, di cui però non è dato sapere il cognome.

Belen e il dimagrimento di 7 chili

Per quanto riguarda Belen, come detto, nella sua vita ora c’è l’imprenditore Elio Lorenzoni. Recentemente, la showgirl è apparsa dimagrita agli occhi dei follower, che non si sono lasciati sfuggire un simile dettaglio. Rispondendo ad un utente, Belen ha lasciato intendere come gli ultimi mesi siano stati difficili e complicati da gestire. La showgirl ha infatti perso 7 chili ed è probabile che ciò sia dovuto alla separazione da Stefano De Martino. Ad ogni modo, sempre dalle parole di Belen, si era potuto intuire come la modella avesse ritrovato una nuova serenità.