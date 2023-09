Stefano De Martino beccato con la nuova fiamma: il gossip (foto)

Stefano De Martino avrebbe voltato pagina dopo la fine della storia con Belen Rodriguez. L’ex coppia è da mesi al centro del gossip dopo l’ennesima separazione avvenuta all’inizio dell’estate. Dopo circa un anno e mezzo dalla loro riunione, i due hanno improvvisamente preso strade separate, senza, però, svelare esattamente le motivazioni né fare comunicati ufficiali. Nel giro di pochissimo tempo, la showgirl argentina è andata avanti, facendosi vedere insieme all’imprenditore bresciano, Elio Lorenzoni, suo amico da anni. Dopo alcune settimane, Belen ha ufficializzato la relazione su Instagram e la coppia è stata fotografata dai paparazzi in più occasioni.

Ebbene, adesso, anche il conduttore di Rai 2 è stato beccato in compagnia di una misteriosa nuova fiamma. Nelle ultime ore, sono trapelate delle foto in uscita sul prossimo numero di Chi in cui si può vedere l’ex ballerino insieme ad una ragazza di nome Martina. Negli scatti in questione, si possono vedere prima i due camminare per le vie di Milano, per poi andare in macchina insieme. A quanto pare, hanno cenato presso il ristorante vegano di Claudio Antonioli, per poi passare la notte a casa di Stefano. Nonostante non si siano mostrati in atteggiamenti particolarmente intimi o complici, pare essere lei la nuova fidanzata di De Martino.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano nelle sue Instagram stories, Martina sarebbe di origini pescaresi, ma vivrebbe a Milano da anni. Inoltre, avrebbe frequentato un personaggio noto di nome Andrea, il cui cognome è stato oscurato dall’esperta di gossip. Il settimanale Chi, invece, fa sapere che Martina è totalmente lontana dal mondo dello spettacolo. Questo è un fattore molto importante per Stefano, il quale in passato aveva raccontato ai suoi amici di aver voglia di incontrare una ragazza che avesse interessi diversi e che fosse lontana da questo mondo.

Chiaramente, è necessario ribadire che si tratta solamente d’indiscrezioni, dato che non è chiaro quella di Stefano con Martina sia una semplice conoscenza, amicizia, frequentazione o fidanzamento. L’unica cosa certa è che i due sono sicuramente usciti insieme. In che vesti? Chissà…