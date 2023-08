Belen ufficializza la storia con Elio: “Ecco le foto, scatenatevi ora”

Dopo settimane di speculazioni e paparazzate, Belen Rodriguez ha finalmente ufficializzato la storia con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. La showgirl argentina ha condiviso poco fa sul suo profilo Instagram una serie di foto ritraenti lei ed Elio insieme al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, ex protagonista de L’isola dei famosi e migliore amica di lui. Inoltre, la conduttrice ha condiviso anche alcuni scatti solo della sua nuova fiamma. Per accompagnare il post, Belen ha scelto una didascalia ironica, scrivendo: “1,2,3…scatenatevi“, consapevole della forte reazione e ripercussione che avrebbero generato queste foto.

Tuttavia, questione di pochi minuti e Belen ha deciso improvvisamente di cancellare il post. Da lì, alcuni hanno pensato che la showgirl si fosse pentita di essersi esposta subito così pubblicamente, decidendo di eliminare le foto per evitare di leggere la marea di commenti che le sarebbero arrivati. Ebbene, niente di simile: tempo una decina di minuti e la Rodriguez ha condiviso nuovamente il post, aggiungendo un dettaglio importante che, a quanto pare, aveva voglia di far sapere a tutto il mondo del web. “Ultima foto 10 anni fa…”, ha aggiunto l’argentina nella didascalia, insieme ad una foto di lei ed Elio di, per l’appunto, dieci anni fa.

In realtà, non è una novità che Elio e Belen si conoscano da diverso tempo e siano amici di vecchia data. Addirittura, alcune settimane fa, era uscita un’indiscrezione secondo la quale l’ex conduttrice de “Le Iene” si sarebbe frequentata per un periodo con l’imprenditore, mentre era ancora impegnata con il suo ex, nonché padre di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese. Ovviamente, trattasi d’informazioni da prendere con le pinze, ma una cosa è certa: la conoscenza tra Belen ed Elio non è sicuramente una novità.

Adesso, non è chiaro come mai la Rodriguez abbia voluto mettere in evidenza quest’informazione, andando a ripescare una foto di ben dieci anni fa in modo da ribadire il concetto. Certo è che se l’intento era quello di confondere gli utenti, ci è sicuramente riuscita. Diversi account, infatti, hanno iniziato a chiedersi nei commenti se, a questo punto, la showgirl abbia voluto ufficializzare la relazione con l’uomo o continuare a far passare il tutto come un’amicizia. Però, la realtà è che le foto e le parole condivise dalla donna lasciano poco spazio a dubbi: Elio e Belen sono ufficialmente una coppia.