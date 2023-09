Il colpaccio di Mara Venier è Belen: vuoterà il sacco su Stefano

Mara Venier già pregusta il colpaccio, vale a dire di intervistare Belen Rodriguez a Domenica In. Ma si proceda con ordine e con passi lunghi e ben distesi: la modella argentina, dopo il crac sentimentale con Stefano De Martino e l’addio a Mediaset, non ha rilasciato alcuna intervista, né sui giornali né in tv. Nei giorni scorsi è emerso che sarebbe stata ospite a Stasera c’è Cattelan, programma in seconda serata di Rai Due (il suo approdo nello show era previsto per martedì 26 settembre). Sabato 23 settembre, come riferito da DavideMaggio.it, la showgirl, per motivi al momento ignoti e misteriosi, avrebbe deciso di fare un passo indietro e di far saltare l’apparizione da Cattelan. Si arriva così alla trattativa con Domenica In.

Sempre come ha reso noto DavideMaggio.it, Belen starebbe per approdare nel salotto orchestrato da Mara Venier che è pronta ad accoglierla nelle prossime puntate. Domenica In, non è un mistero, ha più visibilità di Stasera c’è Cattelan, ma dall’altro lato richiede anche una maggiore disponibilità a raccontare il proprio privato.

D’altra parte, in questo momento, alla luce della già citata tempesta sentimentale che ha travolto la Rodriguez e del suo addio a Mediaset, avrebbe poco senso fare un’intervista senza battere su determinati tasti. Lo sa la stessa Belen e lo sa naturalmente anche la Venier. La scelta di andare a Domenica In, sempre ammesso e non concesso che l’ospitata ci sarà, sarebbe anche favorita dal rapporto di stima che intercorre tra la sudamericana e “Zia Mara”.

Belen, oltre a dire qualche mezza frase sui social, a proposito della rottura con l’ex marito non ha proferito parola. Lo studio di Domenica In e la confidenza che è in grado di instillare la conduttrice veneziana potrebbero essere stati i fattori che l’hanno spinta a pensare di dirigersi proprio nello storico programma festivo di Rai Uno per raccontare la sua verità. Dopo il crac d’amore, la modella ha ritrovato serenità al fianco di Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano lontano dal mondo dello spettacolo.