Belen la gioca sporca a Cattelan: così ha fatto saltare l’ospitata

Stasera c’è Cattelan su Rai 2, show in seconda serata condotto da Alessandro Cattelan, si prepara a ripartire martedì 26 settembre. Tra gli ospiti della prima puntata ci sarebbe dovuta essere Belen Rodriguez, al centro di un’estate alquanto chiacchierata per via delle vicende di gossip e per la fine della sua avventura a Mediaset. C’è da usare il condizionale perché, stando a quando riportato da DavideMaggio.it, la showgirl argentina avrebbe dato buca all’ultimo minuto e pare che non sarà presente al debutto della nuova edizione del programma di di Cattelan.

Belen Rodriguez: ospitata saltata all’ultimo minuto

Sembra, quindi, che l’occasione di riportare Belen davanti alle telecamere, giovando anche del buon traino offerto da Belve di Francesca Fagnani (in partenza anch’esso martedì 26 settembre, in prima serata su Rai 2), sia sfumata. Alessandro Cattelan, ad ogni modo, avrà anche un secondo ospite nel suo show: Tedua, che nelle ultime settimane sta dominando le classifiche musicali.

Belen Rodriguez tra gossip e futuro televisivo

Belen, come accennato, è stata al centro di gossip nelle ultime settimane. È ormai noto come la showgirl argentina abbia archiviato la storia d’amore con Stefano De Martino per intraprendere una relazione con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Tanti erano stati gli indizi che, nelle scorse settimane, avevano fatto pensare che quest’ultimo potesse essere la nuova fiamma nella vita di Belen: ad esempio la presenza insieme al compleanno di Ignazio Moser (dove avevano mostrato una certa affinità), passando per la foto insieme nella piscina della villa ad Albarella (pubblicata da Veronica Cozzani, madre della modella), fino ad arrivare agli scatti della loro vacanza in montagna, dove erano stati paparazzati.

La modella, solo qualche settimana fa, aveva deciso di uscire allo scoperto, pubblicando sui social una serie di foto ritraenti lei ed Elio. Stefano De Martino, che, tra l’altro, è stato recentemente paparazzato con una presunta nuova fiamma, sembra essere un lontano ricordo.

Chissà che dopo la fine dell’esperienza a Mediaset, Belen non possa trovare spazio in Rai. Smentito il possibile approdo a Discovery e con un presunto futuro a Sky che non ha trovato ancora conferme, si è recentemente vociferato che la showgirl potrebbe essere sia ospite che protagonista in alcuni programmi di Viale Mazzini. Al momento non ci sono certezze in merito al futuro televisivo di Belen post-Mediaset: non resta che attendere maggiori conferme.