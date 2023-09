Belen Rodriguez presto collega di De Martino in Rai? Il rumor

Sembrerebbero esserci grandi novità lavorative per Belen Rodriguez. Da quando la showgirl argentina ha detto addio alla Mediaset, hanno iniziato a circolare diverse indiscrezioni sul suo futuro lavorativo. Inizialmente, si era pensato di uno sbarco nel gruppo Discovery, che è già riuscito a strappare dalla Rai Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Tuttavia, la notizia era stata prontamente smentita. Dopodiché, il settimanale Vero aveva rivelato che la Rodriguez sarebbe vicina alla firma di un contratto con Sky, tanto che la pay TV satellitare sarebbe pronta a concederle due diversi programma. Da allora, però, non è ancora arrivata nessuna conferma a riguardo. Adesso, ad attirare l’attenzione è stata la notizia di un possibile arrivo di Belen in Rai.

A dare la notizia è stato Amedeo Venza pubblicando una storia sul suo profilo Instagram. L’esperto di gossip ha svelato un dettaglio bomba sui progetti futuri della Rodriguez, rivelando che potrebbe presenziare sia come ospite che come protagonista in alcuni programmi importanti della Rai. L’influencer non ha spiegato di quali programmi in particolare si tratti o in quale dei tre canali dell’azienda potrebbe sbarcare Belen.

Certo è che, nel caso la conduttrice dovesse avere un ruolo su Rai 2, si ritroverebbe ad essere una nuova collega dell’ex marito, Stefano De Martino. Quest’ultimo è ormai un volto di punta della rete, con diversi programmi all’attivo e un nuovo spettacolo one man show in arrivo a dicembre.

Ad ogni modo, proprio la settimana scorsa, Belen aveva condiviso un video sui suoi social, in cui si mostrava estremamente entusiasta per un appuntamento di lavoro che aveva definito come il più importante della sua vita. Da lì, in tanti hanno iniziato a chiedersi a cosa si potesse star riferendo, pensando ad una presunta conferma dei due programmi su Sky.. Adesso, però, il focus sembrerebbe essersi spostato sulla Rai, aumentando ancora di più le domande e i dubbi sul futuro televisivo della conduttrice. Fatto sta che per ora non c’è alcuna notizia certa, dunque non resta che attendere per scoprire quali di queste indiscrezioni si rivelerà veritiera.