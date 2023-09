Belen torna a lavoro: “Appuntamento più importante della mia vita”

Un anno pieno di novità attende Belen Rodriguez. Negli ultimi mesi, la showgirl argentina ha dovuto affrontare diversi cambiamenti, sia nella sua vita personale che nella sua carriera. Da un lato, ha detto addio (di nuovo) a Stefano De Martino. A distanza di circa un anno e mezzo dall’ultima riconciliazione, l’ex coppia si è improvvisamente separata, mandando in tilt il gossip estivo. Non solo, Belen ha poi subito trovato un nuovo amore, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, con il quale è ufficialmente uscita allo scoperto sui social pochi giorni fa. D’altro canto, poi, la conduttrice, dopo tanti anni di lavoro, ha lasciato la Mediaset. Difatti non la rivedremo né a Tu si que vales, né tantomeno a Le Iene, dove prenderà il suo posto Veronica Gentili.

Ebbene, a seguito dell’annuncio della sua uscita da Mediaset, non è passato molto tempo prima che iniziassero le prime speculazioni sui progetti futuri della Rodriguez. Inizialmente, si era mormorato di una possibile collaborazione con Discovery. Dopo lo sbarco di Fabio Fazio e Luciana Littizzeto, sembrava che anche Belen potesse entrare a far parte del gruppo. Tuttavia, la notizia è stata prontamente smentita. Successivamente, il settimane Vero ha svelato che l’argentina potrebbe essere ad un passo dal firmare un contratto con Sky. Addirittura, ci sarebbero due trasmissioni in vista per la conduttrice nella pay TV satellitare. A tal proposito, Belen ha confessato in una storia Instagram di essere tornata a lavoro, in quello che ha definito “l’appuntamento più importante” della sua vita.

La Rodriguez si trovava in auto, diretta a questo fatidico appuntamento, mentre con un’aria super entusiasta anticipava ai followers i suoi futuri progetti lavorativi, confessando di essere assolutamente carica per ciò che l’aspetta. La showgirl non ha potuto fare a meno di nascondere la sua felicità, parlando di come stesse per affrontare un appuntamento così importante nella sua carriera. Ovviamente, la 38enne non ha potuto svelare quale sia questo nuovo progetto, lasciando i fan impazienti di scoprire di cosa si tratti.

Da un lato, c’è chi pensa che Belen si riferisca ai misteriosi programmi da condurre su Sky. Mentre, dall’altro, diversi utenti credono si tratti di qualcosa di completamente diverso. Certo è che la Rodriguez non sta più nella pelle e non vede l’ora di poter rivelare a tutti cosa bolle in pentola nella sua carriera. A questo punto, non resta che attendere per scoprire dove e in che vesti rivedremo presto l’argentina.