Urtis sbotta contro Corona dopo Belve: il festival del trash

Intervistato a Belve, Fabrizio Corona si è raccontato a Francesca Fagnani e, tra i diversi argomenti toccati, c’è stato spazio anche per parlare di Giacomo Urtis. Solo qualche settimana fa si era vociferato di presunte nozze tra i due, ma Corona ha voluto smentire l’ipotesi matrimonio con l’amico chirurgo. Urtis, dal canto suo, non ha potuto fare a meno di esternare il suo stato d’animo dopo quanto ascoltato.

Giacomo Urtis: dispiacere per le parole di Fabrizio Corona

Giacomo Urtis è quindi intervenuto via social per commentare le parole di Fabrizio Corona, non nascondendo il suo dispiacere. Il chirurgo, infatti, aveva creduto ad un possibile matrimonio con l’amico:

“Ci sono cascata di nuovo. Avevo creduto alle sue parole quando mi diceva quest’estate che ‘ero bellissima’ e che ‘ero perfetta così’ tanto da parlare di matrimonio. Lui, non io! Ho combattuto a lungo per trovare la mia serenità tanto da arrivare a stravolgere il mio corpo alla ricerca di un’accettazione. In questo caso non è né Giacomo, né Jenny a scrivere queste parole, ma è un’anima alla ricerca di una nuova identità che in questo caso è stata strumentalizzata senza alcuna considerazione. Eppure ci avevo creduto“.

Il presunto matrimonio Corona-Urtis: cos’era successo

Fabrizio Corona, in questa storia del presunto matrimonio, è stato al gioco per un po’, ma poi ha smontato la vicenda. Lo stesso non si può dire per Giacomo Urtis, che, a quanto pare, ci aveva creduto e aveva preso il tutto sul serio. La prima indiscrezione su presunte nozze era arrivata a fine agosto. Sin da subito era apparsa come un trovata che di vero aveva ben poco, anche per via del legame sentimentale tra Corona e Sara Barbieri. Tempo poche ore e l’ex re dei Paparazzi si espresse sulla vicenda in modo ironico, alimentando l’idea che fosse tutto un teatrino.

C’è da dire che in passato si era vociferato di una tresca sentimentale tra Corona e Urtis, sebbene non si fosse mai capito se fosse successo o meno qualcosa. L’ex gieffino, quando fu ospite a Belve di Francesca Fagnani, alimentò la curiosità a riguardo, definendo il rapporto con l’amico come un ibrido tra amicizia e amore.

In una successiva intervista, Giacomo Urtis rilanciò l’ipotesi del matrimonio. Il chirurgo parlò quindi di una presunta proposta ricevuta per telefono, oltre alla volontà di organizzare un evento che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta. L’ex gieffino, inoltre, ribadì la speranza che Corona non stesse facendo tutto questo per business. Nonostante le parole di Urtis, la vicenda aveva continuato ad apparire poco credibile e, infatti, l’ex re dei Paparazzi ha voluto mettere un punto a questa storia, smentendo il possibile matrimonio. Urtis, dal canto suo, sembra non l’abbia presa benissimo.