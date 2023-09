Cattelan svela le 10 domande a Belen e De Martino sta con Martina

Nella serata di martedì 26 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Stasera C’è Cattelan e, tra gli ospiti, ci sarebbe dovuta essere anche Belen Rodriguez. Dopo esser stata annunciata, la modella aveva fatto dietrofront ed era saltato tutto. Alessandro Cattelan, dal canto suo, aveva spiegato cos’era successo durante la sua ospitata a La volta buona di Caterina Balivo. Nella puntata del suo show in seconda serata, il conduttore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sulla questione, rendendosi protagonista di un divertente monologo.

Il monologo di Cattelan: la mancata ospitata di Belen Rodriguez

Nel corso della prima puntata di Stasera C’è Cattelan, il conduttore ha ripercorso le varie fasi dell’ospitata di Belen saltata all’ultimo:

“Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti’. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto ‘perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto’“.

Nella prima serata di martedì 26 settembre, su Rai 2, Belve di Francesca Fagnani aveva visto tra gli intervistati di punta proprio Stefano De Martino e Fabrizio Corona (oltre ad Arisa), nonché due ex fidanzati di Belen Rodriguez. Dopo una prima risposta affermativa della showgirl argentina a Cattelan, c’è stato, come spiegato dal conduttore, un dietro-front:

“Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stai bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’asl, mi sembra l’asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore“.

Cattelan ha quindi ironizzato su quanto accaduto, mostrando una storia Instagram di Belen. Da quanto si può osservare nell’immagine pubblicata dalla showgirl, davanti a lei c’è un drink ed è in compagnia. Il conduttore di Rai 2, ad ogni modo, ha proseguito il suo monologo, passando in rassegna le varie domande che avrebbe rivolto a Belen, qualora avesse deciso di presenziare nel suo show, non senza un pizzico di ironia:

“Avevamo già iniziato a lavorare alla sua ospitata e quindi ecco le domande che le avrei fatto: Cos’hai guardato in tv stasera? Ora che non sei più a Mediaset verrai in Rai? In questo momento in cui i tassi di interesse si alzano così tanto, consigli il tasso fisso o variabile? Hai fatto pace con Maddalena Corvaglia? Era la Canalis questa? Chi tra gli ospiti di questa sera di Belve butteresti giù dalla torre? Posizione preferita nel tirare il pacco ai miei programmi? Perché è già la seconda volta che succede“.

Probabilmente, Cattelan avrebbe parlato del possibile futuro televisivo di Belen, da diversi giorni al centro di voci. Non è dato sapere quali altri argomenti avrebbero affrontato, visto che l’ospitata della showgirl è saltata e, a detta di Cattelan, non sarebbe nemmeno la prima volta.

De Martino, intervista a Belve e non solo: beccato ancora con Martina

Come accennato sopra, nella prima serata di Rai 2, a Belve c’è stata l’intervista di Francesca Fagnani a Stefano De Martino, da poco protagonista di una nuova rottura con Belen. Il conduttore e ballerino ha parlato, per l’occasione, di quanto accaduto con la showgirl, smentendo in modo categorico di averla tradita e allontanando recenti voci. Dietro la nuova rottura tra lui e Belen non c’è una questione di corna. Chi non ha ancora detto la sua su questa vicenda è proprio la modella argentina. Recenti indiscrezioni parlano di un suo possibile approdo a Domenica In: sarà quella l’occasione giusta?

Intanto Stefano De Martino è stato nuovamente avvistato con Martina, che si vocifera essere la sua nuova fiamma. Paparazzati da Chi, i due erano già stati beccati insieme di recente dal settimanale di Alfonso Signorini. Stavolta Stefano e Martina sono stati avvistati sotto casa di lei. Sembrava, inoltre, che il conduttore televisivo dovesse salire nell’abitazione con la presunta nuova fiamma, ma avrebbe preferito andar via una volta notati i fotografi.