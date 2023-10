Belen “incinta di Stefano piangeva con me”: rivelazioni di Corona

Fabrizio Corona è sbarcato a Domenica In ed è stato un tornado. Raffica di rivelazioni e aneddoti, uno riguardante il periodo in cui Belen Rodriguez rimase incinta di Santiago, il suo primogenito avuto con Stefano De Martino. “Anche Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Avrebbe bisogno di un aiuto ora. Ma non entriamo nelle sue cose”, ha raccontato l’ex re dei paparazzi a proposito del momento attuale vissuto dalla showgirl argentina che ha visto di nuovo naufragare il matrimonio con De Martino. Spazio poi alla verità sulla rottura che ebbe con lui. Avvenne prima che entrasse in carcere.

Corona ha spiegato che con la showgirl sudamericana oggi ha un bellissimo rapporto: “Per me Belen può recuperare e riprendere le sue doti di artista. Oggi lei ha accettato i miei errori. E poi c’è da dire che anche lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera. E se io non fossi entrato in galera, forse De Martino non sarebbe mai nato, anzi mai esistito“.

Dichiarazioni forti, che si sono poi fatte ulteriormente affilate:

“Se non fossi andato in carcere saremmo stati insieme. Per me poi iniziò un periodo assurdo, sapevo che avevo un conto alla rovescia, sapevo che mi condannavano. Ho fatto tutto, divertimento, rapporti di letto, lavoro. Tutto. Come mi sono lasciato con Belen? Di colpo non l’ho mai più vista. Poi a dicembre, lei era incinta, capitiamo sullo stesso volo. Mi guarda con la faccia triste: ha pianto tutto il volo. Martino era a prenderla all’aeroporto, io sono andato via col mio autista e basta, più visti”.

Mara Venier ha ascoltato in silenzio per poi rivelare che la Rodriguez avrebbe dovuto essere ospite a Domenica In proprio nella puntata in onda l’1 ottobre. “Sai che doveva venire qui proprio oggi? Le voglio bene, so anche io chi è in profondità, ma comunque verrà prossimamente”, ha spiegato la conduttrice.

Corna e il carcere, Venier lo riprende: “Non fare il fig*”

Corona ha a lungo parlato anche degli anni trascorsi in carcere: “Sono riuscito a trovare la mia libertà in carcere dove non incontri persone buone che si legano a te. Tutto ruota intorno agli interessi, non ti puoi fidare. Il resto è retorica. Il carcere è un mondo a sé”.

Parole poi delicate spese su sua madre:

“La persona che è stata peggio per me? Mia madre ovviamente. Io ero chiuso in cella, e stavo bene. Tu non puoi stare male fuori altrimenti diventi un punto debole per me. In quel caso ho sempre cancellato le persone fuori. Non potevo sopportare il male di mia madre. Quindi non venire in carcere se stai male, io non avevo bisogno di lei, io scendevo col sorriso.

“Io non penso che stavi bene, oggi vuoi fare il fig* e ok”, ha chiosato Mara Venier. “Non stavo bene, certo – la replica di Corona -. Ma quando ho preso 13 anni e 2 mesi o mi ammazzavo o iniziavo un’altra vita. Avevo bisogno di mia madre da piccolo, mi hai salvato la vita”. “No, tu hai bisogno anche oggi, di tua madre”, la contro risposta della conduttrice. Applauso in studio.

L’imprenditore ha quindi spiegato a Domenica In che oggi non è in buoni rapporti con il genitore:

“Io e mia madre siamo in rotta? In rottissima. Viviamo agli antipodi. Cerchiamo due vite differenti. Con tutti i problemi che ho avuto, oggi, quando se ne presenta uno, scappo. Non voglio problemi. Io sto con una ragazza di 23 anni (Sara Barbieri, ndr), non perché sono rincog**to, non per fare il playboy, ma perché è leggera. In questo momento questo distacco da mia madre mi rende sereno? Sì, devo dire di sì

“Ma tu non pensi che devi restituire qualcosa a tua madre?”, ha domandato Venier. “Penso che per 15 anni ho dovuto subire e stare agli ordini di una serie di persone che mi dicevano cosa fare per 24 ore. Credo che a 50 anni, da uomo libero, penso di avere il diritto di fare quel ca**o che mi pare. Nessuno più deve dirmi cosa deve fare”, ha concluso Corona che ha anche parlato di un notissimo conduttore che ha fatto una vita più pazza della sua.