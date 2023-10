Domenica In, Corona: “Il numero 1 della tv era peggio di me”. Chi è

Fabrizio Corona show a Domenica In. A tratti l’ex re dei paparazzi è stato debordante, ma, fortunatamente, lo si è visto spesso ridere e scherzare e non con toni ‘turbo battaglieri’, merito anche di Mara Venier che ha usato “bastone e carota” nei momenti giusti. A un certo punto l’imprenditore ha raccontato un aneddoto assai curioso relativo a un personaggio famosissimo.

Corona ha narrato la sua giornata tipo che inizia intorno alle 10 di mattina e finisce alle 4.30 di notte: “Lavoro, tutto il giorno. A volte la sera esco. Vado all’hotel Bulgari e ordino dai 10 ai 15 americani“. “Ma tu morirai presto”, ha chiosato la conduttrice veneta.

“Sì, vero, comunque ti volevo raccontare questo – ha risposto Corona ridendo -. Lui è il numero uno, era tipo me, peggio di me. A 35/40 anni ha smesso con tutto, oggi è il numero 1 della tv. Ero da Bulgari e mi arriva un messaggio da lui: “Ti ho visto ieri sera a Belve”. Lo chiamo e gli chiedo: “Come stai?” Gli dico: “Come hai fatto tu che hai superato i 60 ad aver cambiato vita e a trovare la tranquillità? Come hai fatto? Lui era peggio di me”.

“Ha una moglie e figli ma niente nomi”, ha avvertito la Venier. Corona ha quindi proseguito: “Comunque, io lo invidio in parte, ma poi tra me e me penso. Ma se io a 60 faccio quella vita mi sparo”. A chi si è riferito l’ex re dei paparazzi? Quasi certamente a Fiorello, che, come è noto e come lui stesso ha spiegato in diverse occasioni, da giovane ne ha combinate di cotte e di crude.

Belen presto ospite a Domenica In: l’annuncio di Mara Venier

Lungo la chiacchierata l’imprenditore ha anche parlato a lungo dei sette anni passati in carcere e dei difficili rapporti con la madre e con Nina Moric. Spazio anche all’amicizia che lo lega all’ex Belen Rodriguez che, a detta sua, non sta vivendo un bel periodo. La Venier ha aggiunto che presto sarà ospite a Domenica In.