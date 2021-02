Domenica 7 febbraio 2021: ospiti Domenica In, Barbara d’Urso e Fazio

Nuovo appuntamento domenicale all’insegna di numerosi programmi che vanno dall’intrattenimento alla cronaca, dall’attualità alla politica. Sia nel salotto di Mara Venier che a Domenica Live e Live Non è la d’Urso si affronteranno diversi temi. Nel primo, oltre all’intrattenimento e alle consuete interviste, ci sarà anche un dibattito sulle ultime notizie che riguardano l’emergenza mondiale da Covid-19. Barbara d’Urso, invece, omaggerà diverse persone scomparse e si parlerà delle ultimissime rivelazioni fatte al Grande Fratello Vip.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Appuntamento il 7 febbraio con Domenica In, lo storico contenitore del pomeriggio festivo di Rai1 giunto alla sua ventiduesima puntata dell’attuale stagione. Tanti gli ospiti di Mara Venier a partire da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Entrambi presenteranno il varietà di Rai 3 Lui è Peggio di Me. Grande attesa per vedere le gemelle Kessler a Domenica In: le icone della televisione italiana che hanno fatto sognare davvero tutti saranno intervistate da remoto. Zia Mara ospiterà Nunzia De Girolamo che da domenica 14 febbraio debutterà in seconda serata con ‘Ciao Maschio’. Per parlare di attualità, in particolare dell’emergenza Coronavirus, Mara Venier a Domenica In avrà due nomi di spessore ovvero I Professori Pregliasco e Bassetti.

Gli ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live e Non è la d’Urso

Secondo le anticipazioni su Domenica Live e Live Non è la d’Urso di domenica 7 febbraio, sono tanti i personaggi che si alterneranno in entrambi i salotti di Barbara d’Urso. Se nel pomeriggio la conduttrice dedicherà ampio spazio al ricordo di Pietro Taricone con alcuni concorrenti del Grande Fratello e tornerà a parlare di Claudio Villa e dei suoi figli illegittimi, a Live Non è la d’Urso si occuperà di Walter Zenga. Di recente l’ex calciatore è stato difeso dalla moglie Raluca Rebedea. Barbara parlerà anche del lutto di Dayane Mello: in collegamento dal Brasile ci sarà il fratello Juliano per spiegare le dinamiche dell’incidente e la morte di Lucas Mello. Dopo le dichiarazioni di Maria Teresa Ruta al GF Vip, a Non è la d’Urso Francesco Baccini ricorderà la sua storia d’amore avuta in passato con la concorrente del reality. Ci sarà spazio anche per Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso, e per il caso Maradona con rivelazioni esclusive.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Domenica 7 febbraio alle 20 su Rai 3 Fabio Fazio intervisterà in esclusiva Barack Obama. L’ex Presidente degli Stati Uniti d’America parlerà della sua autobiografia ‘Una Terra Promessa‘, pubblicata lo scorso novembre in tutto il mondo e tradotta in ventisei lingue. Un vero e proprio colpaccio di tutto rispetto per Fazio e per Che Tempo Che Fa. Immancabile in studio la presenza di Luciana Littizzetto che commenterà seduta sul tavolo i fatti più salienti della settimana appena conclusa.