Panariello-Giallini, Lui è peggio di me: tutto sul nuovo show Rai

Parte Lui è peggio di me con Giorgio Panariello e Marco Giallini, dalla prima serata di domani, giovedì 4 febbraio su Rai 3. I due noti attori, che insieme a Franco Di Mare, il direttore della rete, hanno presentato questo nuovo sit show . Insieme proveranno a rendere questo spettacolo, senza pubblico, speciale. Ma di cosa si tratta nel dettaglio? La trasmissione sarà caratterizzata da monologhi, gag, interviste e canzoni. Non mancheranno gli ospiti e in questa prima puntata saranno presenti Antonello Venditti, Paola Turci, Kasia Smutnial, Marracash, Piero Dorfles, Francesco De Gregori, Marco Travaglio, Vinicio Marchionni e Filippo La Mantia.

Come ha raccontato Di Mare, il programma è nato dalla “felice intuizione di Friends&Partner di luglio scorso”. Per quanto riguarda il titolo, invece, “rimanda alla pellicola di Oldani del 1985 con Celentano e Pozzetto”. Ha definito i due protagonisti dello show “due artisti formidabili”, che fanno fatica a stare insieme e, allo stesso tempo, si compensano. Panariello si dedicherà in particolar modo alla parte “più late” della trasmissione. Tratterà interviste e piccoli monologhi. Giallini, invece, si occuperà della musica, con i vari cantanti ospiti. Ovviamente tra i due protagonisti non mancheranno i dialoghi.

La scenografia dello studio sarà, infatti, divisa in due parti: quella del late show americano con Giorgio e quella all’interno di un appartamento con Marco. Sarà come se i due fossero vicini di casa, che fanno due show diversi. Hanno promesso ai telespettatori che daranno loro l’opportunità di scoprire cose che ancora non si sanno sui vari ospiti. Quest’ultimi incontreranno prima uno e poi l’altro. La scenografia sarà, inoltre, composta da una “zona franca”, ovvero un corridoio dove i due protagonisti si incontreranno.

Attraverso i loro monologhi faranno uscire fuori fatti che riguardano la loro vita personale, sia divertenti che dolorosi. Questo è sicuramente uno show che vede al centro della scena una coppia davvero inedita per la televisione italiana. Al direttore di Rai 3 ricorda un po’ quella composta da Walter Matthau e Jack Lemmon. In tutto sono quattro le puntate del nuovo programma con Panariello e Giallini, che andranno in onda ogni giovedì in prima serata. I due conduttori di questo show avranno come obbiettivo quello di permettere al pubblico di staccarsi dalla realtà. Pertanto, non ci sarà traccia di cronaca.