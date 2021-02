Walter Zenga, la moglie Raluca: “Solo bugie, ecco la verità su Andrea”

By

Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Andrea e Walter Zenga. L’ultimo incontro tra i due risale al matrimonio dell’altro figlio, Jacopo, celebrato qualche mese fa. In quell’occasione Zenga Junior, come raccontato nel reality show di Alfonso Signorini, e suo padre non sarebbero andati oltre un breve saluto.

Un rapporto turbolento e ricco di mancanze quello tra i due. Il confronto al Grande Fratello Vip è finito male ed è stato discusso nei giorni successivi: Zenga ha accusato il padre di essersi presentato solo per le telecamere. In questa diatriba si è inserita la moglie di Walter Zenga, Raluca Rebedea. Una moglie che ha difeso il suo uomo.

Nell’intervista rilasciata al noto settimanale Nuovo la rumena ha difeso Walter in modo netto:

“Lui non è il pessimo padre che hanno descritto. Con i nostri due bimbi è sempre stato presente, tenero e premuroso”

Raluca ha aggiunto che l’ex portiere ha sempre cercato di mantenere un ottimo rapporto con Andrea Zenga e il fratello Nicolò, cercando di stargli il più vicino possibile. Ha anche ammesso che spesso i suoi inviti sarebbero stati rifiutati dai due ragazzi. Ovunque vivessero, in Serbia, in Turchia e a Dubai la coppia ha sempre cercato di coinvolgerli: “Trovava di fronte a sé un muro di silenzio”.

Sempre nell’intervista alla rivista Nuovo diretta da Riccardo Signoretti, la moglie di Walter Zenga ha dichiarato che Nicolò Zenga sarebbe andato a trovarli, mentre Andrea del GF Vip non si sarebbe mai presentato. Come confermato dalla stessa, le porte di casa per lui continuano a rimanere aperte.

Infine, in merito agli attacchi al marito Zenga, Raluca Rebedea ha affermato che il suo nome sia stato strumentalizzato e usato come trampolino di lancio per ottenere notorietà:

“Capisco che per chi non vive insieme a noi è difficile avere il quadro reale della bella famiglia che siamo”

Negli ultimi mesi sono state tante le indiscrezioni su una loro presunta separazione. La travel blogger ha assicurato che la loro storia prosegue a gonfie vele. Inoltre ha aggiunto che dal 2013 a oggi hanno vissuto tra alti e bassi. La coppia, però, sembra destinata a rimanere insieme per tutta la vita.

Ci sarà un nuovo confronto al GF Vip nei prossimi giorni? Difficile a dirsi dal momento che i concorrenti stanno valutando di abbandonare in massa il programma di Canale 5 dopo la morte improvvisa del fratello minore di Dayane Mello.