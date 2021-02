Domenica 7 febbraio 2021 appuntamento imperdibile con Che Tempo Che fa. Il talk show condotto da Fabio Fazio questa volta fa il botto con un ospite d’eccezione. Il 44esimo presidente degli Stati Uniti Barack Obama concederà un’intervista esclusiva al conduttore di Rai 3 e presenzierà nel suo programma. L’appuntamento è previsto per le ore 20.00, orario di inizi, come di consueto, della trasmissione.

A comunicarlo è stato lo stesso Fabio Fazio attraverso un post su Twitter. L’annuncio dell’illustre ospite è stato dato anche nella pagina ufficiale del programma Che Tempo Che fa e poi, a seguire, sull’account personale dello stesso conduttore di Rai 3, su Instagram. E come non pubblicizzare un ospite del genere. Barack Obama infatti è stato il primo Presidente della Casa Bianca afroamericano, amato e sostenuto da molti. La sua carica è durata dal 2008 al 2016. Oltretutto, come lo stesso Fanpage riporta, non solo ha lasciato la propria impronta in ambito politico, ma di fatto ha anche ottenuto uno dei premi più importanti che si possa ricevere. Si sta parlando del Nobel per la Pace.

Proprio a quest’ultimo infatti è stata riconosciuto il compito e la volontà durante la sua carica presidenziale di alimentare la collaborazione tra popoli e nazioni e ridurre le varie divisioni. Al tempo stesso significativo è stato l’intento di creare un ponte pacifico con il Medio Oriente, ricercandone la comunicazione e il dialogo.

Un personaggio del genere dunque non poteva mancare nella rassegna degli ospiti che Fabio Fazio continua a collezionare. Proprio in questo periodo così particolare, a causa della pandemia, gli spostamenti tra Nazioni e Paesi sono del tutto diminuiti. Nonostante ciò il conduttore di Rai 3 è riuscito comunque a regalare ai telespettatori di Che Tempo Che Fa personaggi illustri e di gran lunga amati dal grande pubblico.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti internazionali celebri

Un esempio sono sicuramente nomi internazionali, come ad esempio le celebrità hollywoodiane: George Clooney, Jane Fonda e Susan Sarandon. Ad aggiungersi a questi nomi importanti ci sono anche personaggi che hanno lasciato un ampio segno nel mondo da un punto di vista sociale. Questi ultimi si sono fatti carico di problemi di portata mondiale. Un esempio è sicuramente l’attivista Greta Thunberg e il virologo Anthony S. Fauci.

Stavolta però Fabio Fazio porterà un ospite che sicuramente accenderà ancora di più la curiosità dei telespettatori. Si prevede il record di ascolti. E molto probabilmente, dopo gli ultimi fatti negli Stati Uniti, Fabio Fazio non esiterà a chiedere un commento sulle ultime elezioni; sul nuovo presidente Joe Biden, suo ex vice, e poi sulla situazione pandemica.