Tutti i principali protagonisti delle trasmissioni del daytime e della prima serata, da Domenica In a Che tempo che fa, passando per Da noi… A ruota libera e i talk di Barbara d’Urso

Un’altra domenica all’insegna di grandi ospiti nei principali programmi televisivi del pomeriggio e della prima serata del 31 gennaio 2021. Ad accompagnarci lungo tutta la prima parte del pomeriggio sarà Mara Venier con la sua Domenica In che, sempre dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma, lascerà poi la seconda parte di giornata al programma condotto da Francesca Fialdini, Da noi… A ruota libera. Dal fronte Mediaset, su Canale 5 ritroveremo Domenica Live di Barbara d’Urso.

Il prime time, invece, come ogni domenica vedrà la sfida tra i talk show più importanti: su Rai tre Che tempo che fa di Fabio Fazio; su Canale 5 Live – Non è la d’Urso.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

La signora della domenica, Mara Venier, durante la trentunesima puntata della stagione di Domenica In ospiterà Ornella Vanoni in una lunga intervista. La cantante si racconterà tra carriera, successi e il nuovo album appena uscito, Unica.

A seguire sarà protagonista di una lunga conversazione da remoto anche Antonella Clerici che, dalla sua casa in provincia di Alessandria, risponderà alle domande di Mara e svelerà alcuni dei segreti del suo programma È sempre mezzogiorno.

Grande spazio anche per la conduttrice tv, Caterina Balivo, che proprio ieri sera è tornata sul piccolo schermo in qualità di giudice nella trasmissione Il cantante mascherato. Un altro spazio dedicato alla musica e in particolare a quella di Mario Biondi che presenterà in studio il suo ultimo singolo, Cantaloupe Island.

Come ogni domenica, nello studio di Domenica In si discuterà della situazione data dall’emergenza Coronavirus e della campagna di vaccinazione. A questo proposito interverranno il Prof. Walter Ricciardi, Consigliere del Ministero della Salute per l’emergenza Covid, il Prof. Luca Richeldi, pneumologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico. E poi, ancora, il giornalista Roberto Poletti, Kabir Bedi (in collegamento dall’India) e Alessandra Martines (in collegamento da Parigi).

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi… A ruota libera

Nel corso dell’happening show del pomeriggio di Rai uno, Da noi… A ruota libera, Francesca Fialdini accoglierà uno degli attori più amati del panorama televisivo italiano, Lino Guanciale. Il protagonista de Il commissario Ricciardi, fiction Rai di grande successo, che vedrà la messa in onda della seconda attesa puntata lunedì 1° febbraio, in prima serata su Rai uno.

Un altro gradito protagonista sarà l’attore Tullio Solenghi, reduce del successo ottenuto all’interno del programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Gli ospiti Fabio Fazio a Che tempo che fa

Un nuovo appuntamento imperdibile con il programma di Rai tre che durante la puntata ospiterà in esclusiva il premio Oscar Susan Sarandon. L’attrice racconterà la sua enorme e gratificante carriera che nel 1996 le ha permesso di vincere il più grande trofeo per il cinema come Migliore attrice protagonista.

Da Fazio saranno presenti anche Marco Giallini e Giorgio Panariello, protagonisti dello show che andrà in onda giovedì 4 febbraio sulla terza rete, Lui è peggio di me.

Per fare il punto sulla situazione pandemica, come ogni domenica sarà presente il virologo Roberto Burioni e anche il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Nel talk del pomeriggio di Canale 5 tra gli ospiti vedremo l’ex Miss Italia Arianna David. In collegamento Ivano Michetti dei Cugini di Campagna dopo l’ictus che lo ha portato al coma. Interverranno anche Dora Moroni e Christian.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso

Ospite del programma del prime time di Barbara d’Urso sarà Walter Zenga. Il grande ex portiere dell’Inter e padre del gieffino Andrea, affronterà le cinque temibili sfere.