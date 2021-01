Il commissario Ricciardi: numero puntate, cast, location, libri, repliche

By

La prima, attesissima puntata de Il commissario Ricciardi andrà in onda su Rai Uno lunedì 25 gennaio. Una nuova fiction targata Rai che si ispira ai romanzi gialli dell’autore Maurizio De Giovanni. La serie è composta da sei puntate e si concluderà con l’episodio finale lunedì 1° marzo.

Ad ogni puntata corrisponderà la storia di uno dei 15 romanzi dello scrittore che, insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff, ha scritto anche la sceneggiatura della fiction. Una penna importante e inconfondibile quella di De Giovanni che, sempre insieme a Rai fiction, ha firmato altri due grandi successi: I bastardi di Pizzofalcone e, l’ultimo successo di Rai Uno, Mina Settembre.

Il cast de Il commissario Ricciardi

Il protagonista della fiction che vestirà i panni del tenebroso del commissario Luigi Alfredo Ricciardi è Lino Guanciale. L’affascinante e travolgente Livia Lucani è interpretata da Serena Iansiti, già attrice ne I bastardi di Pizzofalcone. Il fedele amico e collega del commissario, il brigadiere Raffaele Maione avrà il volto di Antonio Milo.

Il medico legale e valido alleato di Ricciardi, dottor Bruno Modo sarà Enrico Ianniello, protagonista anche di Un passo dal cielo. Maria Vera Ratti interpreterà Enrica Colombo, la timida donna che si innamora di Ricciardi. Poi, Adriano Falivene sarà Bambinella, confidente del brigadiere Maione. Infine, Nunzia Schiano interpreterà Rosa, l’anziana tata del commissario.

Dove è stato girato

Il commissario Ricciardi, come tutti gli altri lavori di De Giovanni, è stato prevalentemente a Napoli, ma alcune scene sono state ambientate a Taranto. Guanciale ha spiegato che in alcune scene c’era stata la necessità di una città che somigliasse alla Napoli degli anni ’30.

Tra i luoghi più importanti e riconoscibili del capoluogo partenopeo sicuramente riconosceremo il teatro San Carlo che si affaccia sull’omonima via e su piazza Triste e Trento. Ma non sarà l’unico teatro che rivedremo all’interno della fiction: il Teatro Sannazaro, soprannominato “Bomboniera di via Chiaia“.

Altri luoghi centrali per il set sono stati il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Villa Pignatelli, la settecentesca Reggia di Portici. Poi ancora, il complesso monumentale dell’Annunziata, Palazzo Reale e anche lo storico Caffè Gambrinus. Infine, l’immancabile Piazza Plebiscito.

La trama

Una Napoli degli anni ’30 piena di fascino dove si muove il Commissario Luigi Alfredo Ricciardi. Un uomo solitario e schivo, tutt’altro che accomodante, soprattutto con il potere del fascismo, con i suoi tormenti, i suoi fantasmi e le sue visioni. Il suo viso è imperturbabile, a parlare sono i suoi occhi. Il commissario cela un grande segreto che lui chiama “Il fatto”: è in grado di vedere i fantasmi delle vittime che gli svelano l’ultima frase detta prima di essere uccisi violentemente.

Nel lavoro, la sua indole schiva e misteriosa farà allontanare il superiore Garzo e i suoi colleghi. Gli rimarranno a fianco due fedeli amici, il brigadiere Maione e il medico legale Modo. Ricciardi vive la sua vita in solitudine insieme a Rosa, la tata con cui è rimasto dopo la morte della madre. Proprio a causa del suo segreto, che identifica come una vera dannazione, evita in tutti i modi il sentimento dell’amore, ma ne rimane comunque colpito. Due donne riusciranno a scalfire la sua aura solitaria: Enrica e Livia. La prima si innamora di lui e lo attende pazientemente, l’altra incarna il fuoco della passione.

Libri

La fiction Il Commissario Ricciardi è tratta dalla serie di omonimi romanzi scritti da Maurizio De Giovanni, autore di altri due grandi successi Rai, I bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre. Nel corso delle sei puntate verranno riprese le trame di altrettanti romanzi: Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti, Vipera e In fondo al tuo cuore. In totale, i racconti pubblica da De Giovanni sono 15, l’ultimo uscito nel 2019.

Repliche

Tutte le puntate de Il commissario Ricciardi saranno disponibili online sulla piattaforma streaming di Rai Play subito dopo la messa in onda su Rai Uno.