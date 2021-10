Domenica 3 ottobre 2021: ospiti Domenica In, Amici, Verissimo e altri

La nuova stagione televisiva si preannuncia colma di novità e sorprese. Con il cambio di palinsesto di alcuni dei programmi più seguiti in Mediaset – come Verissimo in doppio appuntamento il sabato e la domenica e Amici che andrà in onda solo di domenica –, il fine settimana si prospetta sempre più interessante e ricco di contenuti.

Da Domenica In a Che Tempo Che Fa, ecco quindi tutti i programmi di domenica 3 ottobre più seguiti con annessi ospiti, che faranno compagnia al pubblico di Mediaset e Rai.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Torna l’appuntamento con Mara Venier a Domenica In in onda dalle 14.00 su Rai Uno. Tra gli ospiti della conduttrice ci saranno le Gemelle Kessler che si racconteranno tra aneddoti e vita privata, ripercorrendo le tappe più importanti della loro carriera. Con loro anche Fabio Canino.

Presente in studio anche Alba Parietti, protagonista dell’edizione in corso di Tale e Quale Show. La showgirl si confronterà con Cristiano Malgioglio, giudice severissimo del programma. In collegamento in puntata, invece, Pino Strabioli, Pupo e Vincenzo Mollica.

Per lo spazio dedicato alla cucina lo chef Gianfranco Vissani presenterà la ricetta della carbonara, tradizionale piatto romano. A seguire l’intervista a Claudia Gerini che presenterà il film in cui è coinvolta, “La Giostra”.

E ancora tra gli ospiti ci sarà anche Walter Nudo che si racconterà a tutto tondo e parlerà anche del suo ultimo libro “La vita accade per te”. Invece, per lo spazio dedicato allo sport saranno in studio Monica Contraffatto, atleta paralimpica e Medaglia di Bronzo nei 100mt. alle Olimpiadi Paralimpiche di Tokyo 2020 e Vito Dell’Aquila, Medaglia d’ Oro nella disciplina Taekwondo a Tokyo 2020.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici

Terzo appuntamento pomeridiano con il programma di Amici di Maria De Filippi. La trasmissione partirà come di consueto alle 14.00 su Canale 5 mentre la messa in onda, dopo due settimane di rodaggio, è stata confermata per la domenica.

Ospite di questa puntata sarà Anna Valle. L’attrice, infatti, è in tv con la fiction nuova di zecca “Luce dei tuoi occhi” con Giuseppe Zeno e Loretta Goggi.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo – Domenica

Anche questa settimana Verissimo raddoppia il suo appuntamento settimanale. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere i suoi ospiti anche di Domenica, in linea con le direttive Mediaset della nuova edizione. Nella puntata di domani saranno in studio con la conduttrice Francesca Neri, attrice e moglie di Claudio Amendola. Parlerà della sua malattia e del suo nuovo libro, appena edito, “Come carne viva”.

E poi ancora fra gli ospiti ci saranno Federica Panicucci che si racconterà tra lavoro e vita privata e l’attore di successo Gabriel Garko, con una bella intervista che rappresenterà tutte le sue sfumature e sfaccettature. Appuntamento con Verissimo alle 16.30 su Canale 5!

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

La prima puntata della nuova edizione di Che Tempo Che Fa si apre col botto! Ad inaugurare la stagione entrante ci sarà la leggenda del rock Brian May, chitarrista, autore e membro fondatore dei Queen. A 50 anni della nascita della band, Fabio Fazio gli renderà omaggio attraverso una lunga intervista esclusiva per il pubblico italiano.

Brian May, inoltre, presenterà il suo nuovo libro “Queen in 3D”, in cui regala un punto di vista interno e personale, grazie alla sua passione per la fotografia, della band per cui ha suonato per anni. Per la stagione 2021-2022 confermata, inoltre, la presenza di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti mentre, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Oltre al focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni, per il primo appuntamento in onda dalle 20.00 su Rai 3 ci sarà il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Tra gli ospiti poi Nanni Moretti che parlerà del suo ultimo film “Tre Piani”, presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Per lo spazio dedicato alla musica Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti suoneranno il successo dell’estate “Mille”, quattro volte disco di platino. Tra i giornalisti che parteciperanno alla prima puntata ritroviamo Michele Serra, Lilli Gruber con suo marito, il francese Jacques Charmelot, al quale ha dedicato il nuovo libro “La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità” e l’inviata Rai a Kabul Lucia Goracci.

A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest, Francesco Paolantoni, Lello Arena e la karateka Viviana Bottaro, prima italiana vincitrice della medaglia olimpica di bronzo nel karate alle Olimpiadi di Tokyo, nella specialità kata.