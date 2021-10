Gabriel Garko è di nuovo innamorato. Il diretto interessato si è sbottonato sulla sua vita sentimentale in un’intervista concessa a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 domenica 3 ottobre. Dopo la storia finita male con Gaetano, un giovane hair stylist di Milano, l’attore ha ritrovato il sorriso accanto ad un 36enne. Il nome del fortunato? Al momento Garko ha preferito non svelare troppi dettagli ma ha assicurato che questo nuovo legame è iniziato nel migliore dei modi, sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale.

Gabriel Garko ha inoltre specificato che il suo nuovo compagno non fa il modello, come qualcuno ha scritto di recente, e non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo. Una persone dunque lontana dalle luci della ribalta, che ha saputo conoscere ed apprezzare Dario Oliviero (questo il vero nome di Garko). E insieme al nuovo fidanzato Gabriel potrebbe mettere su famiglia. Il 49enne sogna di avere dei figli ed è pronto a prendere una decisione importante:

“Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo. Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare”

La vita dopo il coming out

In una recente intervista per Il Fatto Quotidiano Gabriel Garko ha ammesso che la sua vita non è cambiata molto dopo il coming out avvenuto prima al Grande Fratello Vip e poi a Verissimo. I suoi genitori, i suoi famigliari e gli amici più stretti erano da tempo a conoscenza del segreto dell’attore. Garko ha chiarito che è sicuramente cambiata la percezione del pubblico nei suoi confronti. Gabriel ha fatto sapere di aver ricevuto tante attestazioni di stima e affetto da parte delle persone.

Gabriel Garko è ora pronto a tornare a recitare dopo un lungo stop dovuto un po’ alla vita privata un po’ all’emergenza Coronavirus. L’interprete ha spiegato di aver ricevuto diverse proposte lavorative e nessun ruolo da gay. Insomma, la grande rivelazione non ha cambiato di fatto la vita di Garko, che temeva il peggio prima di svelare la sua verità davanti a tutta Italia. Prima di tornare sul set, però, il più grande sogno di Gabriel resta quello di creare una famiglia tutta sua.