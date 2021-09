Luce dei tuoi occhi: numero puntate, cast, location, repliche, trama

Ultimi rintocchi prima dell’inizio della nuova fiction di Canale 5 per la stagione autunnale Mediaset, Luce dei tuoi occhi. La serie tv con protagonisti principali Anna Valle e Giuseppe Zeno verrà trasmessa da oggi mercoledì 22 settembre in prima serata.

La regia è affidata a Fabrizio Costa ed è prodotta da RTI con Banijay Studios Italy. L’appuntamento sarà per ogni mercoledì – salvo variazioni di palinsesto – e si concluderà mercoledì 20 ottobre. Gli episodi saranno dodici per un totale di sei prime serate.

Chi sono gli attori

Protagonisti della nuova serie Mediaset Luce dei tuoi occhi sono Anna Valle e Giuseppe Zeno. La prima nei panni di un’étoile di fama internazionale, Emma Conti; il secondo in quelli di Enrico Leoni, insegnante di fisica in un liceo di Vicenza e padre di Miranda (Gea Dall’Orto).

Il grande amore di Emma, Davide Fabbris, che ritorna nei suoi ricordi è interpretato da Bernardo Casertano. La sua compagna, Luisa Guerra, è Maria Rosaria Russo. Paola Pitagora presta il volto all’elegante madre di Emma, Paola Conti mentre Luca Bastianello si cimenterà nei panni di Roberto Conti, amorevole fratello dell’étoile.

Da non dimenticare poi le attrici che interpretano le ballerine della scuola di danza di Vicenza dove insegna la protagonista. Oltre alla già citata Miranda, Anita Guerra (Sabrina Martina), Sofia Romano (Rebecca Antonaci), Martina Fontana (Linda Pani), Valentina Costa (Elisa Visari) e Alessia Lovato (Stella Maya Epifani).

Nella trama anche un ragazzo molto particolare: Luca Costa, che è nella realtà Riccardo De Rinaldis.

Dove è stata girata

La fiction Luce dei tuoi occhi è stata girata prevalentemente nella città di Vicenza, luogo in cui è ambientata gran parte della storia di Emma Conti. Le riprese sono iniziate nell’estate 2020 e si sono intervallate tra la Regione Lazio e il Veneto.

Da quanto riporta Tv Blog, molte scene della città di Vicenza sono state girate in Piazza delle Erbe, piazza San Lorenzo, nel Teatro Olimpico e presso Palazzo Chiericati. Ma non è stata esclusa la provincia, toccando anche il Comune di Brendola.

Le repliche

Luce dei tuoi occhi sarà disponibile in streaming su Mediaset Play Infinity, come di solito accade per tutte le fiction della rete. Le puntate, solitamente, vengono caricate sulla piattaforma parallelamente alla messa in onda.

La trama

Emma Conti (Anna Valle), étoile di fama internazionale vive a New York ma la sua vita è segnata da una tragedia: la morte prematura di sua figlia Alice. La bambina è frutto del suo primo grande amore: Davide (Bernardo Casertano). È solo una ragazza, infatti, quando decide di abbandonare la sua città, Vicenza, e trasferirsi altrove per lasciarsi indietro il suo passato doloroso.

Dopo sedici anni, però, una lettera anonima sconvolge nuovamente la sua vita: sua figlia, creduta morta per tutti quegli anni, sarebbe ancora viva. Alice si troverebbe a Vicenza e farebbe la ballerina, proprio come lei. Così Emma da decidere di tornare a casa e cercare la verità.

Per far ciò, inizia ad insegnare nella scuola di danza della madre. Per la protagonista, una sola missione: cercare di riconoscere la sua bambina negli occhi appassionati delle giovani ballerine per cui diventerà una vera e propria confidente.

Questo le riaprirà nuove ferite e sarà costretta a fare un tuffo nel passato, risvegliando quella ragazza che aveva quasi sopito dentro di sé, con annesso il suo amore per Davide. Nel frattempo, per Emma però ci sarà anche la possibilità di un nuovo legame molto particolare: quello con il professor Enrico Leoni (Giuseppe Zeno).