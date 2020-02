Domenica 23 febbraio 2020 ospiti in tv: Domenica In, Da noi…a ruota libera, Domenica Live, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso

Quella di domenica 23 febbraio 2020 si preannuncia una domenica ricca di ospiti. Al centro dei vari programmi televisivi c’è ancora il Festival di Sanremo, che continua a far discutere nonostante la finale sia andata in onda lo scorso 8 febbraio, e il Grande Fratello Vip, che sta facendo scalpore su Canale 5 tra polemiche e nuovi amori. Scopri tutti gli ospiti programma per programma!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier accoglierà a Domenica In ben 5 cantanti che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Più precisamente ci saranno: Francesco Gabbani, Irene Grandi, Rita Pavone, Enrico Nigiotti e Francesco Sarcina con Le Vibrazioni. Zia Mara farà una lunga intervista a Carlo Verdone che presenterà il suo nuovo film “Si vive una volta sola”, nelle sale cinematografiche dal 26 febbraio. Tornerà Teo Teocoli, che interverrà interpretando alcuni dei suoi celebri personaggi, per poi esibirsi cantando alcune canzoni della storia del Festival di Sanremo.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Domenica 23 febbraio alle 17.35 su Rai 1, Francesca Fialdini intervisterà una delle attrici più amate dal pubblico: Luisa Ranieri. Inoltre, sarà in studio Jessica Morlacchi, per anni voce dei Gazosa oggi apprezzata solista, che racconterà di come sia riuscita a rinascere dalla malattia che l’aveva colpita qualche anno fa, prima del suo ritorno in tv grazie a Ora o mai più. Infine, si parlerà della storia di Don Ernesto Piraino che, da ispettore di Polizia, ha deciso di continuare a essere a servizio degli altri diventando sacerdote.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso accoglierà a Live-Non è la d’Urso l’attore turco Can Yaman, protagonista della serie tv estiva Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Tornerà Morgan, che si confronterà con Iva Zanicchi: l’Aquila di Ligonchio ha assicurato che la lite tra Marco Castoldi e Bugo a Sanremo è stata studiata a tavolino. Presente di nuovo, nonostante i recenti litigi con la d’Urso, Pietro Delle Piane: il fidanzato di Antonella Elia ha chiesto di tornare per chiarire alcuni retroscena. Ci saranno alcuni personaggi de La Pupa e il Secchione e si tornerà a parlare del caso Luigi Mario Favoloso.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Ospiti di Fabio Fazio: il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus; l’imprenditore ed ex presidente dell’Inter Massimo Moratti; Giorgio Panariello; Elio Germano, i Pinguini Tattici Nucleari, Aurora Ramazzotti e la modella di origine senegalese Maty Fall Diba, protagonista della copertina di Vogue Italia. A Che tempo che fa-Il tavolo siederanno: Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest e Stefano De Martino.