Barbara d’urso, scontro al veleno con Delle Piane: “Salutame a soreta!”

Lite burrascosa tra la conduttrice e il compagno della gieffina: Barbara spegne il microfono e chiude il collegamento

Che la situazione potesse degenerare si è intuito fin da subito. Già nella puntata precedente dello show di Canale 5, dove l’attore si è sottoposto alla macchina della verità, tra Pietro e Barbara si è accesa la miccia in quanto l’uomo tra il serio e il faceto ha accusato il programma di volerlo fare apparire come un traditore agli occhi di Antonella. In quell’occasione, la conduttrice si è visibilmente irritata per le accuse di non veridicità del suo programma. Nella puntata del 16 febbraio, appuntamento in cui Fiore Argento ha voluto spiegare la verità dietro il loro incontro, la d’Urso e Delle Piane si sono scontrati a tal punto che la napoletana si è trovata costretta a chiudere l’audio all’uomo e in seguito il collegamento. Ma vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.

La conduttrice difende Morgan e Sgarbi: “Non te lo permetto!”

Prima che partisse il blocco dedicato al Grande Fratello Vip, l’attore si è reso protagonista di alcune uscite provocatorie nei confronti di Morgan e Vittorio Sgarbi. I due, stando a quanto dichiarato da Pietro, avrebbero scimmiottato la fidanzata durante la puntata di Domenica Live. Tempestivo l’intervento della conduttrice che lo ha immediatamente stoppato dichiarando: “Non ti permettere di dire che Morgan non è un’artista perché Morgan è un grande artista. Non te lo permetto. Vittorio è uno dei più grandi critici d’arte italiani, non solo, è un uomo molto intelligente e ti prego di non dire nella mia trasmissione ‘Chi è Sgarbi’, ok?“.

Barbara d’Urso contro Pietro: “Sei cafone e presuntuoso!”

Superato il blocco dedicato al reality condotto da Alfonso Signorini, la napoletana ha annunciato l’ingresso in trasmissione di Fiore Argento, la quale ha svelato i dettagli inediti che si celano dietro le foto del loro incontro. Ecco che è intervenuto di nuovo Delle Piane, momento in cui la situazione in studio è decisamente degenarata. Pietro, tornando sulla questione di Morgan e Sbarbi ha ribadito: “Se difendi loro devi difendere anche Antonella che è un personaggio televisivo”. La conduttrice, stanca del continuo parlare di Pietro al di sopra della propria voce, ha affermato: “Cerca di essere meno arrogante, meno presuntuoso e meno cafone e non interrompere. Non vorrei silenziarti il microfono perché volo alto, ti consiglio di imparare le regole della buona educazione”. A questo punto, l’attore ha ironizzato sulla conduttrice e la sorella, fatto che ha mandato su tutte le furie la d’Urso, la quale ha chiuso il collegamento concludendo: “Non si permettesse di raccontare miei fatti personali, miei e di mia sorella per fare il simpaticone. Come si diceva? Salutame a soreta!“

Fiore Argento ospite a Live-Non è la d’Urso racconta la sua versione dei fatti: “Mai suggerito il suo nome a mio padre”

Fiore Argento ha dichiarato la sua verità in merito al presunto tradimento di Pietro nei confronti di Antonella Elia. Fin ora, la figlia del noto regista si è astenuta nel commentare il gossip, ma il 16 febbraio è stata ospite a Live-Non è la d’Urso per far luce sulla vicenda. “La mano me l’ha presa, mi è sembrato strano, non abbiamo un rapporto da mano nella mano”, ha dichiarato Fiore. “Nel mio quartiere non ho mai visto fotografi, in quel momento eravamo braccati dai paparazzi! Secondo me c’è un’altra verità. Io non ho chiamato i paparazzi, io sono riservata. Lui mi disse ‘Devi dire che li hai chiamati tu, devi avallare la mia tesi che ti ho incontrato per lavoro’. Io so solo che ci siamo andati a mangiare una pizzetta sotto casa e sono finita su tutti i giornali”.