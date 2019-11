Diletta Leotta vittima di una truffa: arriva il Tapiro di Striscia la notizia

Diletta Leotta vittima della truffa dei bitcoin: arriva il Tapiro d’oro di Striscia la notizia

Nuovo Tapiro d’oro di Striscia la notizia per Diletta Leotta. Nei giorni scorsi la bella conduttrice lanciata da Sky Sport è finita al centro di una truffa su Internet. Alcune immagini della presentatrice siciliana sono state utilizzate impropriamente sul web per invogliare l’acquisto di bitcoin. Una pubblicità di cui la Leotta è venuta a conoscenza solo grazie all’inviato Valerio Staffelli, che le ha portato la simpatica statuetta e l’ha messa al corrente di quanto accaduto. “Non ne sapevo niente. Non ho mai prestato la mia immagine per queste cose, è assolutamente una fake news”, ha dichiarato la 28enne, in questo periodo impegnata con DAZN e Radio 105. Nella stessa truffa è rimasto coinvolto Jovanotti, come svelato dal programma di Antonio Ricci nelle ultime puntate.

Diletta Leotta: non è la prima volta che riceve il Tapiro d’Oro

Il Tapiro d’Oro per la pubblicità ingannevole dei bitcoin non è il primo per Diletta Leotta. In passato la conduttrice ha ricevuto la statuetta per via delle critiche di Paola Ferrari e per alcuni problemi tra DAZN e l’Antitrust.

Diletta Leotta è in lizza per condurre il Festival di Sanremo

Tra le giovani conduttrici più apprezzate e amate del piccolo schermo, Diletta Leotta è in lizza per condurre il Festival di Sanremo 2020 accanto ad Amadeus.