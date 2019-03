Diletta Leotta, doppio tapiro d’oro: la risposta per il caso DAZN

Diletta Leotta riceve il tapiro d’oro per la questione DAZN e Antitrust

Diletta Leotta ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia la notizia. La conduttrice ha ricevuto la visita dell’inviato Valerio Staffelli per la questione DAZN e l’Antitrust. Quest’ultimo, ha condannato DAZN a una multa di 500.00 euro per pubblicità e informazioni ingannevoli. E a sorpresa, la Leotta ha anche ricevuto un secondo tapiro “speciale” tutto pixellato, in ricordo dei problemi di ricezione di DAZN. Diletta Leotta, volto del servizio a pagamento che offre la visione delle partite del campionato di calcio italiano, ha risposto alle domande del tg satirico dopo che l’Antitrust ha condannato DANZ a pagare un’importante multa per pubblicità e informazioni ingannevoli sul pacchetto Calcio 2018/2019.

Diletta Leotta: le dichiarazioni dopo il tapiro d’oro

Poche le dichiarazioni che Diletta Leotta ha concesso ai microfoni di Striscia la notizia. Staffelli ha chiesto, ironizzando, se togliessero a lei i soldi dallo stipendio per pagare la multa. La conduttrice ha così risposto: “Non lo so ma non credo“, per poi aggiungere: “Dovrebbe andare alla sede DAZN di Londra a consegnare il tapiro”. Si conclude il servizio con un altro tapiro “speciale” a sorpresa. Staffelli infatti dona alla Leotta anche un secondo riconoscimento, pixellato, ricordando i problemi di ricezione che DAZN aveva avuto all’esordio in Italia.”È stata una problematica iniziale. Ora si vede benissimo“, ha chiosato Diletta.

Diletta Leotta e le foto hackerate: trovato il responsabile

È ormai noto a tutti lo scandalo della foto hackerate dal telefono di Diletta Leotta. Dopo anni di battaglie, c’è un responsabile per quel gesto. Il ragazzo in questione che, ha ammesso solo di far girare sui social gli scatti privati della Leotta, ha fatto mea culpa su Facebook alcune settimane fa.