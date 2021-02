Diletta Leotta torna sui social e conferma la storia con Can Yaman

Can Yaman e Diletta Leotta sono sempre più legati. A riprova di ciò la bella e bionda giornalista ha pubblicato sul suo profilo social la prima foto insieme. Come in una favola, lo scatto mostra la coppia più felice che mai. L’attore turco, che ha fatto battere il cuore a tutte le fan della serie di Daydreamer e alle sue ammiratrici, si trova in un maneggio insieme alla Leotta. I due sono intenti ad accarezzare un cavallo. Diletta sfoggia un sorriso a trentadue denti mentre Can le cinge amorevolmente le spalle.

La didascalia che Diletta Leotta ha scelto a descrizione della foto pubblicata è del tutto romantica. Sembra quasi introdurre l’inizio di una bellissima favola. Una di quelle storie d’amore che sono nelle fiabe è possibile ritrovare. Almeno questo è quanto si potrebbe percepire da un occhio esterno. Ebbene, Diletta Leotta ha infatti scritto: “C’era una volta…”. Con tanti di emoji con stelline e cuoricini.

Effettivamente la prima foto scelta per ufficializzare la propria relazione trasmette l’incanto del momento che i due stanno vivendo. Inoltre lo scatto della giornalista, inoltre, è il primo dopo due settimane di stop. Diletta Leotta infatti ha dovuto staccare dai social per un po’ per poter partecipare alla seconda edizione di Celebrity Hunted. Il reality show in onda su Amazon Prime prevede la caccia delle celebrità che vi partecipano e quindi la sospensione delle loro attività anche su tutte le piattaforme digitali.

Nel frattempo però anche Can Yaman, protagonista della serie turca Daydreamer, qualche giorno fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram la loro prima foto insieme. I due infatti si sono mostrati insieme in una sorta di poligono e non a caso ha corredato la foto con una ironica didascalia che faceva riferimento alla pericolosità della loro coppia in rapporto all’attività che stavano compiendo in quel momento.

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman non è stata da subito apprezzata dal mondo del web. Infatti, alcune fan dell’attore turco avevano mostrato le loro rimostranze nei confronti della storia d’amore dei due personaggi dello spettacolo. Tuttavia, ora entrambi hanno ufficializzato la loro relazione, che sembra andare proprio a gonfie vele.

La foto di Diletta Leotta pubblicata sul suo feed ha ricevuto moltissimi like. Tra i commenti spuntano sia le congratulazioni dei fan e degli ammiratori che li reputano una coppia bellissima, sia di alcuni utenti che invece ironicamente si volevano dare delle possibili chance con la bella giornalista e il bell’attore turco.