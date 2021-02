Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme: ora è ufficiale, il gesto di lui

Sì, Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme. Dopo settimane di gossip e paparazzate i due sono finalmente usciti allo scoperto. A compiere il primo passo la star di Daydreamer, che ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto con la conduttrice di DAZN. Una foto che, come potete vedere a corredo di questo articolo, mostra i due in una sorta di poligono. E non a caso il 31enne ha scritto “coppia pericolosa” per descrivere questo momento vissuto con la bella Diletta.

In pochi minuti Can Yaman ha ricevuto tanti like per lo scatto Instagram che ufficializza la sua relazione con Diletta Leotta. Però nessun commento: da settimane il giovane ha scelto di chiudere la sua bacheca. Una misura precauzionale dopo gli insulti di alcune fan che non hanno per niente apprezzato la nuova liason sentimentale dell’affascinante turco.

E Diletta Leotta? Il suo account Instagram, seguito da oltre sette mila follower, è fermo da qualche giorno. Il motivo è stato svelato di recente: la 29enne è tra i concorrenti di Celebrity Hunted, il reality show di Amazon, e non potrà usare i social network per un breve periodo. Per questo, dunque, Diletta non ha condiviso lo stesso scatto postato dal suo nuovo fidanzato Can Yaman.

Come e dove si sono conosciuti Can Yaman e Diletta Leotta

Secondo le indiscrezioni Can Yaman e Diletta Leotta si sarebbero conosciuti grazie ad Instagram. Il protagonista di Bittersweet è rimasto colpito dal fascino della presentatrice e le ha scritto un messaggio. Da lì è partita una fitta corrispondenza virtuale che ha portato i due a incontrarsi con la complicità di amici in comune.

Diletta Leotta ha così ritrovato il sorriso dopo la relazione, durata appena un anno, con il pugile Daniele Scardina, detto King Toretto. Nulla si sa invece della vita privata di Can Yaman, sempre molto restio a parlare della sua vita privata. Ma dopo l’incontro con la Leotta tutto è cambiato…

Al momento Can Yaman si trova in Italia non solo per amore ma anche per lavoro: sono ufficialmente iniziati i preparativi per Sandokan, remake della celebre serie tv con Kabir Bedi.