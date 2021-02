Can Yaman è il nuovo Sandokan: lavori iniziati, il video

È cominciata la trasformazione di Can Yaman per diventare il nuovo Sandokan. Prima dell’inizio delle riprese della fiction – che si terranno la prossima estate tra Roma e i Caraibi – il 31enne è alle prese con una lunga preparazione atletica. Come documentato bene sul suo seguitissimo account Instagram, Can in questi giorni è in Italia ed è impegnato a diventare un provetto cavallerizzo.

Come potete vedere nel video più in basso Can Yaman si sta dando da fare per diventare il perfetto Sandokan, tra cavalcate selvagge e scatti in sella al suo destriero. Il nuovo fidanzato di Diletta Leotta ce la sta mettendo davvero tutta per non deludere le aspettative. E sì, perché ora più che mai tutti gli occhi sono puntati sull’affascinante attore. Dal successo di Sandokan può dipendere gran parte del suo futuro in Italia.

Nel remake della serie anni Settanta Can Yaman sarà affiancato da due affascinanti colleghi: Luca Argentero e Alessandro Preziosi. Il primo ricoprirà il ruolo di Yanez, il braccio destro di Sandokan. Il secondo invece è stato scelto da Lux Vide per la parte di Sir William Fitzgerald, rivale in amore e non solo della Tigre della Malesia.

Ancora top secret il nome dell’attrice che presterà il volto a Lady Marianna, la Perla di Labuan nonché il grande amore di Sandokan. La rivista DiPiù ha assicurato che in pole position per il ruolo c’è Alessandra Mastronardi, tra le italiane più apprezzate e stimate all’estero.

La nuova serie su Sandokan verrà girata rigorosamente in lingua inglese visto che si tratta di un prodotto che verrà venduto in tutto il mondo. Nelle ultime settimane ha detto la sua anche Kabir Bedi: la star indiana deve tutto al personaggio della Tigre della Malesia che ha lanciato la sua carriera.

Kabir, che oggi è tornato a vivere in India, si è detto soddisfatto della scelta di Can Yaman e del remake di Sandokan. Al momento una messa in onda non è stata ancora stabilita: sicuramente la fiction non arriverà in televisione prima del 2022.