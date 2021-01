Can Yaman e Alessandra Mastronardi: qualcosa bolle in pentola

Il futuro di Can Yaman parla italiano. Dopo il grande successo ottenuto nel nostro paese con le serie tv Bitter Sweet e Daydreamer il 31enne è stato scelto dalla nostra tv per progetti nuovi e coinvolgenti. Can ha da poco finito di girare insieme a Claudia Gerini uno spot per un noto marchio di pasta – che presto vedremo su tutte le reti nazionali – ed è pronto ad indossare i panni di Sandokan. E proprio sul set del remake della celebre serie tv con Kabir Bedi Yaman dovrebbe trovarsi faccia a faccia con Alessandra Mastronardi...

E sì perché la produzione è in questi giorni alla ricerca della perfetta Lady Marianna Guillonk, la fanciulla amata da Sandokan. Nella serie degli anni Settanta aveva il volto di Carole André. E oggi? Le fan di Can Yaman da giorni stanno chiedendo a gran voce un coinvolgimento di Demet Ozdemir, l’altra protagonista di Daydreamer. Demet e Can, nei ruoli di Sanem e Can, hanno fatto sognare davvero tutti e per mesi si è parlato di una ipotetica storia d’amore fuori dal set.

Ipotetica perché, stando alle parole dei diretti interessati, tra i due non c’è stato mai nulla di più di una semplice amicizia. Certo, Demet Ozdemir non sarebbe male – data la sua avvenenza – nei panni di Marianna ma tocca mettersi il cuore in pace. L’attrice turca insieme a Can Yaman in una nuova produzione come Sandokan darebbe troppo la sensazione di “già visto”.

Il settimanale Di Più ha assicurato che in pole position per il ruolo c’è Alessandra Mastronardi, interprete assai apprezzata in Italia ma pure all’estero, dove a poco a poco si sta costruendo una carriera di tutto rispetto. Una bravura e una bellezza perfetti per questo ruolo anche se al momento non c’è nulla di certo.

Di sicuro c’è che nel cast troveremo Luca Argentero, che ricoprirà il ruolo di Yanez, il braccio destro di Sandokan. Alessandro Preziosi, invece, sarà Sir William Fitzgerald, rivale della Tigre della Malesia. A quanto pare le riprese, che inizieranno nei prossimi mesi, si terranno tra Roma e i Caraibi.