Can Yaman curiosità: dove vive, religione, altezza, vecchi amori

Can Yaman: fisico statuario, sorriso sornione, sguardo profondo, fascino tenebroso, sempre gentile e disponibile verso tutti, è l’attore turco più amato nel mondo ed osannato dalle sue fan fino a diventare un vero e proprio fenomeno sociale.

Anche se il suo fisico manda in delirio milioni di donne, non si deve ridurlo solo a sorrisi e muscoli. Can non è solo bello e basta. Can è molto altro: studio, passione, intraprendenza e anche tanta dedizione. Il bel protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno, e prima ancora di Bitter Sweet, è molto riservato e non ama parlare della sua vita privata.

Cosa sappiamo di Can Yaman? La star turca ha compiuto l’8 novembre scorso 31 anni. Can, infatti, è nato nella cosmopolita e millenaria Istanbul nel 1989. Segno zodiacale Scorpione. Altezza? Can è molto alto, ben 183 centimetri. Grazie ai tanti sport che pratica riesce a mantenersi in grande forma.

Il suo peso attuale è di 83 kg, anche se questo può cambiare in funzione dei personaggi che deve interpretare. La pallacanestro e il crossfit sono tra i suoi sport preferiti. Purtroppo facendo l’attore, Can ha dovuto ridimensionare non poco la sua passione per gli sport adrenalinici, anche se quando può non manca mai un allenamento.

Durante il periodo del lockdown, ad esempio, Can ha condiviso sul suo profilo Instagram dei video e delle immagini di alcuni allenamenti fatti a casa sua insieme al suo personal trainer. Già, ma dove vive Can Yaman? Nonostante la sua vita lo abbia portato a fare delle esperienze di studi all’estero (tra cui Stati Uniti ed Italia), Can vive ad Istanbul.

Una città di cui subisce fascino e bellezza, dove è cresciuto e dove risiede anche la sua famiglia. Attualmente Can vive da solo in un bellissimo appartamento arredato in stile moderno con mobili di design nel quartiere di Bebek. Una zona bellissima di Istanbul, che si affaccia sul Bosforo.

Il suo credo religioso è quello islamico. Se Can è riservato nel parlare della sua vita privata, lo è ancor di più nello svelare qualcosa riguardo quella sentimentale. L’unica storia d’amore ufficiale è quella con l’attrice Bestemsu Ozdemir. Dopo una lunga relazione, i due andarono a convivere.

Il loro idillio, però non durò molto, visto che quasi subito dopo l’inizio della convivenza, la relazione finì. I rumors dell’epoca parlarono di un presunto tradimento subito da Can. Altro flirt attribuito a Yaman è quello con l’attrice di Inadina Ask, Açelya Topaloglu.

Con lei sembra sia scoppiata una passione improvvisa, ma anche molto breve. La loro storia sembra sia durata il tempo delle riprese. Tra gli altri flirt che gli sono stati attribuiti, c’è anche quello con la collega Demet Ozdemir, sua partner sul set di Daydreamer.

Voci che si sono rincorse per mesi, alimentate anche dalla bella alchimia che i due hanno dimostrato di avere sul set, ma anche fuori dal set. Una cosa rara, che ha però fatto la differenza, dando quel tocco di realismo alla commedia romantica interpretata in Erkenci Kus.