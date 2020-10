Verissimo, Demet Ozmedir: rapporto con Can Yaman fuori dal set, la verità

Demet Ozmedir è sbarcata per la prima volta a Verissimo, su Canale 5. La star turca di Daydreamer ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin, dove ha confidato dettagli inediti della sua professione e della sua vita privata. Innanzitutto l’attrice precisa che tiene molto alla sua sfera personale, anche se sa che essendo un personaggio pubblico non sempre si può avere la riservatezza delle persone comuni. Spazio anche al suo partner di set, l’ammaliante e aitante Can Yaman, con il quale condivide un legame di amicizia. Sul loro rapporto il gossip si è sbizzarrito, insinuando spesso che tra i due ci potesse essere qualcosa di più di un semplice scambio amichevole. Le cose, però, stanno in maniera diversa: Can e Demet sono solo amici fuori dal set. Il resto sono chiacchiere.

Demet Ozmedir: il rapporto con il successo e con la madre

Demet, nel salotto di Canale 5, narra il rapporto che ha con il successo e la fama: “Fa parte del mestiere. Dall’altro lato c’è la vita privata di un artista. Io questa sfera la voglio tenere per me”. L’attrice spiega poi che la soddisfazione più grande di calcare set importanti è il fatto di arrivare a gente di tutto il mondo. Spazio poi al rapporto con la madre, con la quale è unita da un legame ferreo. “Talvolta lei ovviamente è la mamma, talvolta sono io che ricopro il ruolo di madre con lei”, spiega, sottolineando come abbia un rapporto sui generis con la figura genitoriale che la sognava avvocato e non attrice. Nonostante ciò, l’interprete rimarca che mamma le ha sempre lasciato ampio spazio di scelta, senza mai metterle i bastoni tra le ruote. Largo quindi a Can Yaman e Daydreamer, la serie tv di maggiore successo che l’ha coinvolta fino ad ora e che l’ha consacrata a livello globale.

Demet e Can Yaman: “Siamo amici, lui ha dei valori”

“Un’atmosfera magica, tutti ci siamo impegnati tantissimo. Sono felice e fiera di questo successo”. Così Demet sulla serie tv Daydreamer, in cui è protagonista con Can Yaman. A proposito, fuori dal set, in che rapporti è con l’attore? “C’è un ottimo rapporto. Abbiamo recitato insieme ed è molto bravo. Abbiamo fatto un bel viaggio con Daydreamer”. Silvia Toffanin cerca di saperne qualcosa di più e la invita a spiegare meglio il loro legame. “Siamo amici, gli voglio bene, lui ha dei valori. Però, avendo molti progetti, non ci vediamo molti. Però, ripeto, gli voglio bene”, chiosa Demet. Nessuno spazio per il gossip. I fan dovranno farsene una ragione: tra la Ozmedir e Yaman non c’è alcun amore in corso, ma solo una dolce amicizia dentro e fuori dal set. E nel suo cuore c’è qualcuno ora? “Non sto con nessuno, però ci sono momenti in cui potrei sentirmi innamorata. Però adesso non c’è nessuno”.