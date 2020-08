Demet Ozmedir e Can Yaman, il reale rapporto tra loro: parla lei

Demet Ozmedir, meglio conosciuta in Italia come la protagonista della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno (in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalla 14,45 circa alle 15,40 su Canale 5), ha rilasciato una recente intervista a TeleSette, dove ha parlato anche del suo rapporto con l’attore co-protagonista Can Yaman. La serie tv Erkenci Kus sta registrando un successo di ascolti puntata dopo puntata. La romantica e rocambolesca storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin ha convinto e fatto sognare il pubblico televisivo italiano. Sul personaggio che interpreta, Demet ha detto: “Di lei amo soprattutto la sua energia e la grande forza” – quindi ha aggiunto – “è una sognatrice con grandi aspettative per il suo futuro“. Tra la Ozmedir e la Sanem di Erkenci Kus ci sono molti elementi comuni: entrambe sono delle ragazze semplici, dolci e alla mano. Demet ha rivelato di aver incominciato a lavorare molto presto, dunque per lei non c’è stata un’adolescenza spensierata come quella dei suoi coetanei.

Il rapporto tra Demet Ozmedir e Can Yaman

L’attrice turca di origini bulgare è stata legata sino al 2018 all’attore Seckin Ozmedir. Successivamente, a Demet è stato attribuito un presunto flirt con il collega Can Yaman. Di lui l’attrice ha detto: “Can è un’ottima persona ed un grande protagonista“. La Ozmedir ha poi aggiunto che tra loro c’è uno splendido feeling, cosa che gli ha consentito di improvvisare sul set, raggiungendo degli ottimi risultati. I due sembra si frequentino non solo sul set, anche se entrambi hanno dichiarato che tra loro c’è solo amicizia.

Daydreamer: spiegato il successo della soap

Mediaset ha deciso di mandare in onda Daydreamer – Le ali del sogno anche in autunno. La serie tv turca si alternerà quindi con l’altra soap opera di Canale 5, Il Segreto. Il successo di Erkenci Kus non è dovuto solo alla presenza del sex symbol Can Yaman e di Demet Ozmedir. La soap turca parla di emozioni intense, prima di gettare un ponte verso l’anima. Se da un lato si riportano al centro della narrazione l’amore (quello con la A maiuscola) e i veri valori della vita, dall’altro ad arricchire la storia sono i continui richiami alla mitologia, alla tradizione e alla cultura del Medio Oriente.